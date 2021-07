Dicen que la edad es solo un número y este parece ser el caso. Francisca González fue directora de un colegio en Chile, tiene 54 años, cinco hijos y seis nietos. También tiene casi 48 mil seguidores en Instagram (@frangibar). Fran es corredora, pero no cualquier runner: lo suyo es la ultra distancia, es decir, carreras de 80, 100 y hasta 120 km. Sí, eso es más de 24 horas corriendo.

Gonzáles renunció a su puesto de directora de una escuela, por más de 15 años, para correr por el mundo y lo hizo cuando cumplió 46 años y sus 5 hijos ya estaban adultos. “Siempre me gustó correr, en el colegio corría 200 y 400m. Cuando uno tiene tantos niños pequeños es difícil hacer otra cosa y de repente llegó el momento en el que pude dedicarme a algo que fuera para mí”, explica la atleta.

Ahora, a punto de cumplir 55 años, esta abuela de seis nietos se dedica a correr ultra trail, carreras largas por cerros y montañas de más de 10 kilómetros. “Fue donde encontré una pasión nueva, me volví a reenganchar con el deporte”, afirma. Tanto la naturaleza del terreno como el desnivel del recorrido, además de la distancia, son dos características fundamentales de un recorrido de carrera de montaña.

Entrena varios días a la semana y cuida mucho su alimentación para estar siempre a punto en las competencias. Por estos días la corredora participar en la carrera de Val d’Aran en los Pirineos de España. “Se me da bien envejecer, es un don como digo yo, pero también a lo largo de mi vida me he cuidado mucho, nunca he tomado ni he fumado”, dijo la atleta en declaraciones al medio Antena 3.

La vida de Fran es correr por las montañas en medio de la naturaleza pero también la motiva otra cosa por estos días: “Soy influencer de running”. Tiene 48 mil seguidores en su perfil de Instagram y entre los más fieles, su familia: “A mi hijo le tocó una madre y abuela corredora, ellos lo entienden así”, indica. El lema de Fran, nunca es tarde para empezar una pasión, ella corre y siempre cruza la meta.

