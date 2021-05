En 2019, Nor ‘Phoenix’ Diana era la sensación en el mundo de la lucha libre profesional de Malasia y parte de Asia. Vestida con hiyab y un atuendo negro plagado de lenguas de fuego, la pequeña y joven luchadora se ganó rápidamente el cariño de los fans antes incluso de subir al ring para un combate. Hoy Instagram ha reconocido en un post su esfuerzo en el mes del Ramadán.

No fue solo el hecho de que ‘Phoenix’ fuera la primera luchadora del mundo en llevar hiyab lo que dejó al público atónito de admiración, es su tenacidad y determinación cada vez que aparece en el ring. “Podría parecer una chica tímida a la que quizás ni siquiera te fijes, pero cuando estoy en el ring me transformo en mi alter ego ‘Phoenix’“, cuenta Nor Diana a Instagram, quien ha publicado su historia.

“Cuando conozco gente y les digo que soy una luchadora profesional, se sorprenden por lo pequeña que soy y porque llevo una hiyab. Solo les digo: ‘sí, soy la chica de las noticias’”, dice la joven de 21 años de Kuala Lumpur. Su pasión por el wrestling comenzó a los 14 años: “comencé a jugar los videojuegos de la WWE con mi hermano y desde ese momento empecé a ver en la TV lucha libre los fines de semana”.

A veces no resulta práctico para Nor llevar el hiyab cuando está sobre el ring porque la lucha libre es de mucho contacto. “Pero me aseguré de encontrar una manera de hacerlo práctico y no ser una barrera para hacer algo que amo sin dejar de ser fiel a mis creencias”, dice la joven luchadora profesional que se ha ganado una imagen dentro del mundo de la lucha libre en Malasia y el Asia. ⁣

Su esfuerzo por romper estereotipos le ha hecho que Instagram cuente su historia con motivo del mes del Ramadán, el mes más importante del calendario musulmán. “Siento que el Ramadán es la única época de ese mes en la que la mayoría de la gente hace más bien de lo habitual. Y más bueno es mejor en última instancia“. ⁣