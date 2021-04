Cuando la maratonista mexicana Daniela Torres cruzó la meta en el Tuscany Camp Marathon, en Italia, pensó en su madre. Al observar que el cronómetro marcaba las 2 horas 28 minutos y 55 segundos y darse cuenta de que tenía en sus manos la marca para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la atleta recordó a su progenitora, quien falleció hace seis meses.

“La última vez que hablé con ella me dijo que le gustaría verme competir en unos Juegos Olímpicos, por desgracia ya no pudo estar conmigo, pero me dio la fortaleza para salir adelante y terminar la prueba. Sentí un cúmulo de emociones aunadas a todo el esfuerzo que le había dedicado a mi preparación”, dijo la queretana en palabras recogidas por el sitio web del Comité Olímpico Mexicano.

La corredora, quien compitió por primera vez a nivel internacional en los 42.195 kilómetros, resaltó la importancia de su fortaleza mental. ”La verdad llegué con muchas dudas, pero mi cuerpo y mi mente reaccionaron bien; el clima no ayudó pero puse todo de mi parte y se obtuvo la marca. Es maravilloso materializar un sueño, no hay palabras para definir lo que siento”, indicó.

La queretana, quien dejó las carreras de 5.000 metros para dedicarse al maratón, cruzó la meta con lágrimas en los ojos y un abrazo a su entrenador Enrique Hernández, quien le dijo a su discípula “No todo son resultados, somos humanos y eso vale mucho más”, según lo dio a conocer en sus redes sociales.

Torres tendrá un par de semanas de descanso y después definirá su calendario para los próximos meses. ”Di la marca pero todavía faltan de competir algunas compañeras, una vez que estén todos los resultados se podrá hacer oficial. En cuanto a lo que viene serán recorridos de medio maratón, 5 mil o 10 mil metros para que mis piernas se puedan recuperar”, concluyó.

