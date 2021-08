En su cuenta de Instagram, el nadador del Equipo Paralímpico de Refugiados Abbas Karimi tiene una foto en la que posa en medio de la piscina del Centro Acuático de Tokio con la leyenda “El sueño se hizo realidad”. Para entender en toda su magnitud lo que quiere decir, hay que tener en cuenta las dificultades que ha superado para llegar hasta los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Nacido sin brazos en Afganistán, Karimi vivió episodios de acoso desde la escuela. Aunque al joven de 24 años le gustaría representar a su país, lo cierto es que ha tenido que buscar asilo en el extranjero a raíz de la crisis que vive su país. Ahora, en Tokio 2020, espera que su historia dé esperanza a los millones de refugiados de todo el mundo, especialmente a los que tienen una discapacidad.

A los 13 años, Karimi saltó por primera vez a una piscina con un chaleco salvavidas. No tardó mucho en destacar y no paró hasta convertirse en el campeón afgano de la paranatación. Así empezó su carrera deportiva y también a soñar con cosas más grandes. “La natación me salvó la vida. Creo que Dios me quitó los brazos por error, pero me dio un talento en los pies”, reveló al Comité Paralímpico Internacional.

A los 16 años, cuando estallaron las bombas en Afganistán, dejó su patria para salvarse. Estuvo a punto de morir congelado al cruzar las gélidas montañas afganas hacia Irán. Karimi vivió durante cuatro años en campos de refugiados de Turquía buscando la forma de practicar la natación dos veces al día. Hoy, en Tokio 2020, el joven de 24 años recuerda ese duro camino que tuvo que recorrer.

“He luchado nueve años por este momento. Ha sido un recorrido largo, a veces peligroso y muy difícil. He tenido que labrarme mi propio camino viviendo solo, lejos de mi familia. Pero todo ese trabajo duro ha dado sus frutos. Mi sueño por fin se hace realidad”, explicó.





Karimi participará en la prueba de 50 metros mariposa e intentará ir por el oro. En el Campeonato Mundial de World Para Swimming México 2017, se convirtió en el primer atleta refugiado en ganar una medalla en un campeonato mundial de paranatación.

El deportista afgano es uno de los seis atletas refugiados que se han visto obligados a huir de la guerra, la persecución y las violaciones de los derechos humanos, y que ahora participan en Tokio. El primer equipo paralímpico independiente compitió en los Juegos de Río de 2016.

“Es muy significativo porque estoy representando a 82 millones de personas desplazadas en todo el mundo”, dijo Karimi a USA Today. “Ver a los otros atletas paralímpicos, me doy cuenta de que no estoy solo en esto. Quiero que los demás me consideren de la misma forma”, explicó.