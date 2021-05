Una abuela que se convirtió en campeona internacional de levantamiento de pesas a los 60 años dice que se ve y se siente mejor que hace 30 años. Mary Duffy, de 71 años, de Connecticut, (Estados Unidos) comenzó a hacer ejercicio a los 59 años después de aumentar de peso tras la muerte de su madre en 2007, y perdió más de 20 kilos en un año. Ésta es su singular historia.

Para la estadounidense de la localidad de Trumbull, el ejercicio ha sido una constante en su rutina solo desde hace doce años. Cuando tenía 59, quería perder unos kilos que tenía de más. Allí comenzó su aventura en el gimnasio, que le transformaría no solo su estado físico, sino también su mentalidad.

Mary contó que subió más de doce kilos en 2007 tras la muerte de su madre. Y dos años después se dio cuenta de lo que sin querer le había hecho a su cuerpo. “Recuerdo que me impactó cuando me miré al espejo y pensé: ‘Esa no soy yo’”, ha contado a la prensa local en Connecticut, donde reside.

Según contó, tras conseguir su peso ideal rápidamente, se dio cuenta que disfrutaba entrenar. “Tengo 71 años, pero estoy más en forma que nunca. Me veo y me siento mejor ahora que cuando tenía 40 años”, asegura Duffy, quien durante su juventud había intentando ir a gimnasios sin éxito alguno.

Ahora su entrega la lleva a entrenar cerca de 20 horas a la semana, a veces hasta seis horas diarias, lo que ha servido para conquistar varios récords. Pese a ello, admite que aún le sorprende a algunos cuando la ven entrenar y opinan que por su edad no debería ejercitarse de la manera en que lo hace.

“Dicen que soy demasiado mayor para esto, pero mi lema es ‘no puedes hacer retroceder el reloj, pero puedes darle cuerda’”, cuenta Mary. Su disciplina le han permitido obtener la marca de levantar más de 110 kilos de peso muerto, 55 kilos en press de banca y 80 kilos en la modalidad de sentadilla.

Mary, que en un comienzo aceptó hacer levantamiento de pesas dos veces por semana por consejo de su couch para complementar el entrenamiento cardiovascular que hacía, terminó inscribiéndose en su primer concurso en 2014. Luego participó en competencias de la Federación Internacional de Potencia.

Duffy tiene ya más de treinta récords estatales en Connecticut y algunos a nivel mundial por su edad. “Puede ser difícil desarrollar músculo cuando eres mayor, pero me encantó ver que mis músculos se definen más a medida que me fortalezco”, indicó emocionada por todo lo que viene logrando.