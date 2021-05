La boxeadora canadiense Mandy Bujold es noticia no por sus peleas sino porque ha acusado al Comité Olímpico Internacional (COI) de “discriminar a las mujeres” y está evaluando tomar acciones legales para que le permitan competir en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Bujold, de 33 años, esperaba clasificar a Tokio 2020 este mes, pero el evento donde iba a disputar un cupo fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus. En cambio, tres eventos entre 2018 y 2019, celebrados cuando Bujold estaba de baja por maternidad, determinaron quién asistiría a los JJ.OO.

“Se suponía que iban a ser Juegos iguales”, dijo Bujold a BBC Sport. “Es lamentable, especialmente con el mensaje que se está transmitiendo ahora mismo en torno a los Juegos Olímpicos que trabajan por la igualdad. Ya sabes, la igualdad femenina”, dijo la boxeadora canadiense.

“Si hubiéramos sabido que estos eventos eran de clasificación en ese entonces, no tendríamos ningún problema aquí. Esa habría sido mi decisión de tener un hijo en ese momento”, explicó.

Bujold está llevando su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS), y su abogado dice que presentarán una orden urgente para solicitar que se detenga el proceso de calificación hasta que se resuelva este asunto. Los Juegos Olímpicos aplazados en Japón están programados para comenzar el 23 de julio.

La peso mosca, medallista de bronce de los Juegos de la Commonwealth y dos veces campeona panamericana que ganó 11 títulos nacionales y se ubicó en el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, quiere que el COI use su clasificación antes de quedar embarazada para ayudar a determinar quién pelea en Tokio 2020.

El COI dijo que su sistema de clasificación “se basa en principios transparentes y no discriminatorios”, y agregó que los cambios “se comunicaron de manera oportuna a todas las partes interesadas”.

Bujold dijo que quiere que el COI adopte el mismo enfoque que la WTA en 2018 cuando cambió sus reglas sobre la protección de clasificación para las nuevas madres en el Tour, que fue influenciado por la 23 veces ganadora de Grand Slam, Serena Williams. “Cuando Serena tuvo el mismo problema hace unos años, pudo lograr que la WTA hiciera un cambio”, dijo Bujold.

“¿Quizás simplemente no tengo el poder de las estrellas? Incluso si eso significa que no estoy en Tokio 2020, esto es algo que todas las organizaciones deportivas deben tener en cuenta”, dijo. “No soy la primera atleta en alejarse y tener un hijo y regresar y no voy a ser la última, así que es un tema importante que debe plantearse”, agregó.

Bujold dijo que sería “desgarrador” si su apelación falla y no compite en Tokio 2020, que tenía la intención de ser su último evento antes de retirarse. “Quería terminar mi carrera con la oportunidad de ganar una medalla en Tokio 2020”, dijo. “Desafortunadamente, esta será una manera horrible de terminar mi carrera sin realmente poder mostrar todo el trabajo duro que he estado haciendo”, agregó.