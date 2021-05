Una estudiante de secundaria de Carolina del Norte, Estados Unidos, se vio obligada a cortarse su cabello durante un juego de sófbol, luego de que un árbitro presuntamente la amenazara con sacarla del juego porque su pelo cubría su número de camiseta. Nicole Pyles, de 16 años y de la escuela secundaria de Hillside, ha denunciado lo ocurrido a través de un video viral de YouTube.

Pyles contó al Youth Justice Project que un árbitro supuestamente amenazó con sacarla de un juego el pasado 19 de abril porque su cabello cubría su número de camiseta. La jugadora de sófbol dijo que se metió el cabello en la parte trasera de su camiseta, pero afirma que el árbitro, que estaba haciendo cumplir una regla que prohíbe el uso de cuentas para el cabello, no estaba satisfecho con la medida.

“Fue entonces cuando el árbitro básicamente le dijo a mi entrenador que o me quitaba las cuentas o no podía jugar”, recordó en el video viral de YouTube. “¿Estábamos jugando la segunda o tercera entrada y mis cuentas ahora son un problema?”, contó.

“Me sentí avergonzada y definitivamente me sentí humillada”, explicó, y agregó que hizo que sus compañeros de equipo le cortaran el cabello para que pudiera permanecer en el juego. “Me sentí como si el mundo me estuviera mirando. ¿Por qué yo? ¿Por qué alguien por ese hecho?”, indicó.

En una declaración enviada a la revista People, el comisionado de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Carolina del Norte, Que Tucker, defendió a los árbitros y su aplicación de las reglas que prohíben “viseras de plástico, pañuelos y cuentas para el cabello”.

“Esta no es una regla nueva y cuando un árbitro notó la infracción, se verificó la determinación adecuada de equipo ilegal según lo respaldado por la reglamento. Además, de acuerdo con la Regla 3-5 de Sóftbol de NFHS- 1, antes del inicio de una competencia, es responsabilidad de cada entrenador verificar ante el árbitro de home que todos sus jugadores están equipados legalmente y que los jugadores y el equipo cumplen con todas las reglas de la NFHS“, indicó.

Durante una entrevista con Today, Pyles dijo que confrontó al árbitro por no hacer cumplir la regla durante otros juegos en los que ella había jugado y él había arbitrado. “Le dije algo al árbitro; le pregunté ... ‘Me has visto jugar antes, así que ¿Por qué es un problema ahora?’ Y él dijo: ‘Es una regla, así que no hay mucho que pueda hacer al respecto en este momento’“, dijo Pyles al medio.

“No iba a permitir que las cuentas me impidieran jugar un juego de sóftbol”, dijo.

Julius, el padre de Pyles, dijo que sintió que su hija fue objeto de discriminación durante el incidente. “Todavía estoy molesto”, dijo a Today. “Voy a seguir hablando de ello porque no solo se trata de mi hija, sino también de sus compañeras, que ahora les ha causado un efecto escalofriante y ahora éstas jóvenes pueden pensar: ‘Si sigo haciendo deporte, ¿Me van a tratar de manera diferente?’”, concluyó.