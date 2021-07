Una odisea con final feliz. El surfista costarricense Carlos Muñoz tuvo que superar toda clase de obstáculos para poder llegar a tiempo al aeropuerto y partir rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras recibir una invitación de última hora. ‘Cali’, como se le conoce, agradeció a todos los que le ayudaron para que pueda llegar a la cita olímpica y representar a Costa Rica en el surf.

El atleta fue invitado de última hora a Tokio 2020 y aunque tenía el tiempo en contra, decidió que quería esta presente y representar a su país. ‘Cali’ se encontraba en la zona del Caribe de Costa Rica y tenía que desplazarse en horas de la madrugada hacia la capital San José donde tenía que aplicarse una prueba PCR para descartar estar contagiado de COVID-19 y luego viajar lo antes posible a Tokio.

Nadie estaba enterado de nada excepto las autoridades deportivas del país pero ante la desesperación de no poder cruzar vía terrestre dado los cierres de las carreteras por las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en el país caribeño, Muñoz no tuvo mejor idea que contar lo que le estaba ocurriendo a través de su Facebook y de inmediato empezó a recibir ayuda de varias personas.

Al final y después de una travesía donde hubo unión de muchas personas e instituciones como los bomberos, el deportista logró cruzar los bloqueos, hacerse de una maleta y acumular toda la documentación necesaria para su viaje. Llegó a tiempo al aeropuerto de San José, por lo que no dudó en dar un mensaje especial de agradecimiento a todos los que estuvieron pendiente de su situación

“Estoy aquí rumbo a Tokio, agradecido con esta oportunidad de último minuto al Comité Olímpico y la federación, esto sin ustedes no sería posible, todo lo que pasó en pocas horas con las inundaciones en el Caribe, el Cuerpo de Bomberos que me sacó de ahí a la 1 a.m, mi familia, los patrocinadores, el presidente de la federación”, dijo Muñoz para las redes sociales de la FSC.

“Voy muy motivado y con muchas ganas de competir, espero en Dios llegar bien sano y salvo, vamos para adelante”, agregó. Este será el estreno del surf como disciplina olímpica y ‘Cali’ Muñoz no iba a desaprovechar tremenda oportunidad para escribir su nombre en la historia de una cita de tal calibre.

