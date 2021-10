Ningún otro equipo en la historia del fútbol americano se ha enfrentado a una situación como esta. Nick Rolovich ya no será más el entrenador del equipo universitario de la Washington State University después de no cumplir con el mandato del gobernador Jay Inslee que exige que los empleados estatales se vacunen contra el COVID-19. La fecha límite fue el lunes 18 de octubre.

Otros cuatro entrenadores asistentes (Ricky Logo, John Richardson, Craig Stutzmann y Mark Weber) que trabajan al lado de Rolovich también “no cumplieron” con la disposición estatal, y el equipo universitario de fútbol americano “inició el proceso de separación según los términos de sus respectivos contratos, con vigencia inmediata”, según reveló un comunicado de prensa de WSU.

El coordinador defensivo Jake Dickert se desempeñará como entrenador interino del equipo universitario de fútbol americano. “Este es un día desalentador para nuestro programa de fútbol americano”, dijo Pat Chun, director de atletismo de WSU, en un comunicado. “Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo la salud y el bienestar de los jóvenes de nuestro equipo”, explicó en el mensaje público.

“El liderazgo de nuestro equipo de fútbol está lleno de hombres jóvenes de carácter, altruismo y resistencia, y estamos seguros de que estos mismos atributos ayudarán a guiar este programa a medida que avancemos”, añadió Chun.

Rolovich, de 42 años, reveló por primera vez su negativa a recibir la vacuna COVID-19 el pasado mes de julio, y reveló en un tuit que no asistirá a un día de prensa debido a su decisión.

A principios de este mes, su mentor y exentrenador de fútbol de la Universidad de Hawaii, June Jones, le dijo a USA Today que Rolovich había “presentado una exención religiosa” del requisito de la vacuna. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de June durante una conferencia de prensa el 9 de octubre, Rolovich dijo: “Lo confirmaré”, según el medio.

“No estoy muy contento con la forma en que sucedió. Solo espero que no haya ningún jugador al que yo entrene tenga que despertar y sentirse como me sentí hoy”, dijo Rolovich en ese momento, y agregó que no creía que fuera “malicioso, pero para ser honesto, no fue una gran cosa para despertar“.

El último lunes 18 de octubre fue la fecha límite para que los empleados estatales como Rolovich se vacunen u obtengan una exención para mantener sus trabajos.

En un comunicado, el presidente de WSU, Kirk Schulz, dijo: “Si bien se ha hablado mucho del número relativamente pequeño de empleados universitarios que no cumplen con el mandato del gobernador, estamos inmensamente satisfechos de que casi el 90% de los empleados de WSU y el 97% de nuestros estudiantes ahora están vacunados“.

“La experiencia muestra que los mandatos de vacunas ayudan a motivar a las personas a completar el proceso de vacunación”, agregó Marty Dickinson, miembro del presidente de la junta de regentes de WSU. “El liderazgo de WSU toma en serio la política de mandato del gobernador Inslee y estamos comprometidos a cumplir”.