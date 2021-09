La atleta estadounidense Shalane Flanagan ha vuelto. La leyenda del running, que se retiró en 2019, anunció recientemente su plan de correr seis maratones en siete semanas en lo que resta del año. La fondista de 40 años se enfrentará a las maratones de Berlín, Londres, Chicago, Boston, Tokio y Nueva York. Y quiere hacerlas todas en menos de tres horas, le dijo a PopSugar.

“Pensé, ¡Esto es increíble! ¡Alguien debería hacerlas todas este año! Y pensé, ‘¿Por qué no hacerlo?’ Siempre ha estado en la lista de deseos para mí hacer todas ellas“, contó Flanagan al citado medio. “Tuve que evaluar, ¿Puedo hacer esto? Estoy retirada, soy entrenadora, y soy madre, y me he sometido a dos cirugías de rodilla. Así que pensé, no sé si sea capaz de hacerlo, pero quiero intentarlo”, agregó.

Desde su retiro, la medallista de plata olímpica en Pekín 2008 y ganadora de la mítica Maratón Nueva York en 2017 se ha mantenido activa como entrenadora profesional. El último lunes, Flanagan publicó un video viral en su cuenta de Instagram que decía que se había “vuelto a enamorar” de correr.

“Querido Running: soy yo de nuevo y me he vuelto a enamorar de ti. Solo que nuestra relación tiene una textura diferente a la de antes”, escribió. “Tiene una profundidad que nunca había experimentado en el pasado. Todavía se siente familiar, pero es más suave. Es más ligero. Ha cambiado para mejor”, añadió.

“Hay una frescura en algo que he hecho durante más de 20 años, y creo que finalmente sé por qué”, añadió. “Me costó retirarme y no correr durante un año debido a dos cirugías reconstructivas de rodilla para darme cuenta de que eres mi mejor amigo. Necesito que te sientas como yo mismo. Mi mejor yo”.

Flanagan dijo que la pandemia de COVID-19 ha llevado a una situación única en la que estas grandes maratones se han programado con semanas de diferencia. Es algo “que nunca volverá a suceder en mi vida”, dijo.

“Después de un año y medio en el que se le quitó tanto al mundo, pensé... ¿Podría ser esta una oportunidad para que tú y yo recuperemos algo?”, explicó Flanagan en Instagram.

La hazaña de Flanagan comenzará en la Maratón de Berlín, que tendrá lugar en Alemania el 26 de septiembre. Le seguirá la Maratón de Londres el 3 de octubre; Maratón de Chicago el 10 de octubre; Maratón de Boston el 11 de octubre; la Maratón de Portland el 17 de octubre; y, finalmente, la Maratón de Nueva York el 7 de noviembre.

“En última instancia, espero abrazar el cambio y enviar un mensaje positivo a las mujeres jóvenes y mostrar que el deporte es para toda la vida”, dijo Flanagan a SELF sobre lo que espera lograr al correr maratones. “Si practicas deporte, puedes transformar tu vida para mejor durante mucho tiempo”.

