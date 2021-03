Un excursionista del estado de Oregon, en Estados Unidos, está agradecido de estar vivo después de caer de más de 30 metros de un acantilado mientras celebraba su cumpleaños haciendo trekking. Gil Tighe dijo que siempre recordará su onomástico número 25 tras sobrevivir a tan estrepitosa caída, informó KGW.

Tighe caminaba con su pareja cuando cayó por el acantilado, sufriendo múltiples lesiones, incluidas fracturas en la cara, brazos, costillas y cadera. “No estaba seguro de que mi cumpleaños 25 fuera a superar las dos últimas fiestas que tuve, pero definitivamente será la más difícil de olvidar”, dijo Tighe.

Tighe contó que había viajado a Hug Point State Park, en la costa de Oregon, junto con su pareja y estaban explorando un sendero que nunca antes habían caminado. Aunque el camino parecía corto y muy transitado, Tighe pronto se percató que era muy estrecho y estaba de cara a un profundo abismo.

El accidente ocurrió en el Hug Point State Park en Oregon, Estados Unidos. (Foto: Unsplash | Katie Moum)

“Perdí el equilibrio y resbalé“, recordó Tighe a KPTV. “Recuerdo que había unos 5 metros de tierra y raíces en las que traté de agarrarme y luego solo una caída profunda”, explicó. Según la investigación, la caída de Tighe ocurrió en menos de tres segundos a aproximadamente 60 kilómetros por hora.

“Creo que en un momento durante la caída es cuando perdí el conocimiento y luego me desperté sobre las rocas”, explicó Tighe. “Estaba completamente cubierto de sangre y no creía que lo que acababa de suceder no fuera un sueño”, añadió. Tras la dura caída, su pareja llamó inmediatamente a emergencias.

La Guardia Costera confirmó en un comunicado de prensa que respondió a la escena alrededor de las 16:30 horas, poco después de que apareciera el Departamento de Bomberos de Seaside. Utilizando un helicóptero, los rescatistas pudieron trasladar a Tighe al hospital, se hallaba “consciente y receptivo”.

Gil Tighe, de 25 años, sobrevivió a una caída de más de 30 metros en Oregon. (Foto: Captura KGW News)

Tighe dijo que sintió “mucho dolor” y que probablemente necesitará una placa de metal en el brazo izquierdo, pero que se hallaba optimista. “Me siento bastante positivo, lo cual es increíble considerando que caí 30 metros sobre una rocas, y aquí estoy caminando y solo necesito una cirugía”, dijo Tighe.

Tighe también señaló que sobrevivir a la terrible experiencia y tener una segunda oportunidad en la vida fue significativo, ya que anteriormente habían luchado contra la depresión. “No quería morir cuando tengo una buena vida, una pareja, un hogar. Es mi cumpleaños, no me muero a los 25”, explicó.

Tighe agradeció también a los socorristas y al personal médico que lo trató. “Me siento muy agradecido con todo el personal del hospital. Me cuidaron muy bien y, obviamente, también a los paramédicos. Sin ellos, estaría muerto ahora. Todos nuestros médicos y paramédicos, realmente me salvaron la vida”, dijo.