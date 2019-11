“Quisiera ser grande”, un clásico cinematográfico ochentero protagonizado por el emblemático Tom Hanks, enseñó a los niños y jovencitos de aquella generación que es necesario convertirse en un adulto de 30 años para poder alcanzar una vida exitosa y cumplir los sueños que suelen afanar en infancia. Sin embargo, en pleno siglo 21, varios de los deportistas top nos muestran una realidad muy distinta a la película en mención. Ser joven ya no solo es una excusa para soñar, sino también para convertir las fantasías en realidad pura a una edad prematura. Por ello, a continuación hacemos un repaso de distintos atletas que, en la flor de su juventud, ya arrancan aplausos y ganan títulos por doquier en sus respectivas disciplinas.

Kylian Mbappé (20 años)

Mbappé ganó el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Francia. (Foto: AP)

Con tan solo 20 años, Kylian Mbappé ya es uno de los mejores futbolistas del planeta. Su infernal gambeta, su potencia física y su capacidad goleadora no es propia de un jovencito que recién empieza a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol, más bien la de un viejo y experimentado ‘killer’. Y, a comparación de otros cracks, al galo no hay absolutamente nada que reclamarle en ningún aspecto, su rendimiento en clubes (en liga y en Champions League) y en selección son igual de buenos.El delantero galo ya lleva 17 goles anotados en la Champions League, dejando atrás figuras de la talla de Miroslav Klose (14) y Christian Vieri (10), entre otros grandes ex jugadores.

Otra marca que acaba de conseguir Mbappé es haber superado a Lionel Messi como el jugador más joven en pasar la valla de las quince anotaciones en la Champions League. Anteriormente, este récord estaba en manos del argentino. La ‘Pulga’ logró 15 tantos en la competición europea con 21 años y 289 días. Con 20 años y apenas cinco meses, Mbappé ya estaba haciendo historia. En el 1-0 de Francia ante Andorra por las Eliminatorias de la Eurocopa, el galo llegó a los 100 tantos como profesional. A esto se le suma que brilla en uno de los equipos más poderosos del planeta como el PSG, ya sabe lo que es ser campeón del Mundo con su selección, tras ganar el Mundial de Rusia 2018 y se dio el lujo de marcar cuatro dianas.

Stefanos Tsitsipas (21 años)

Stefanos Tsitsipas ganó el Masters de Londres y se ganó la admiración de los fanáticos del deporte de la raqueta. (Foto: AP)

El tenista griego acaba de escribir con letras de oro su nombre en los fascículos de la historia del tenis mundial. ¿Las razones? La primera de ellas es que Stefanos es el sexto jugador más joven de la historia en ganar este torneo por detrás de John McEnroe (19 años), Pete Sampras (20 años), André Agassi (20 años), Lleyton Hewitt (20 años) y Boris Becker (21 años). Además, también es el sexto tenista que gana este torneo sin haber levantado un título de Grand Slam con anterioridad. Antes lo habían conseguido Álex Corretja (1998), David Nalbandian (2005), Nikolay Davydenko (2009), Grigor Dimitrov (2017) y Alexander Zverev (2018).

La forma en que ha crecido del griego en tan poco tiempo ha dejado boca abierta a más de uno. El tenista llegó este año a las semifinales del Abierto de Australia y pudo imponerse a Roger Federer, Rafael Nadal y a Novak Djokovic, lo que no muchos jugadores han podido. Ha ganado también 3 títulos ATP 250, la NextGen Finals y ha llegado a finales de Masters 1000 y ATP 500. Los expertos indican que será uno de lo que liderará el circuito mundial en los próximos años.

Luka Doncic (20 años)

A su corta edad, Doncic ya es una de las máximas figuras de la NBA. (Foto: AP)

Cada temporada, la NBA nos ofrece un portafolio de chicos que aparecen como las futuras promesas del baloncesto mundial. Sin embargo, citar al esloveno dentro de ese mar de jóvenes estrellas hace que, desde ya, el lector tenga una idea del talento distinto y superlativo que posee.

El actual base de Dallas Mavericks, en abril de 2015 se convirtió en el jugador más joven del Real Madrid de Baloncesto en debutar en la Liga ACB (a la edad de 16 años y 2 meses), y el tercero más joven en la historia de la competición. Sus maravillosas actuaciones provocaron que se postule como uno de los primeros elegidos del draft NBA 2018 según los portales especializados.

Justamente, fue elegido en la tercera posición del draft por Atlanta Hawks, quienes traspasaron sus derechos inmediatamente a los Dallas Mavericks.​ Es el sexto europeo elegido en el top-3 en toda la historia de la NBA1 Fue en la Euroliga donde el jugador registró sus mejores números, alcanzando en la temporada 2017-18 unas medias por encuentro de 16 puntos, 4.8 rebotes, 4.3 asistencias, 1.1 robos y 0.3 tapones para un 21.5 de valoración.

Ryan García (21 años)

García no solo tiene un futuro enorme en el deporte de los puños, también el presente le sonríe de gran forma. (Foto: AP)

En el 2014, fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos Juveniles Nacionales y empezó a ganarse el respeto del mundo del boxeo. Además, es 15 veces campeón nacional principiante de boxeo y es conocido por su afiliación con Golden Boy Promotions. En una pelea del 2017, dio muestra de su destreza y potencia al noquear a Miguel Carrizoza de México en menos de treinta segundos. Un dato curioso es que comenzó a boxear a los siete años en la cochera de su familia.

Asimismo, es campeón del WBC Silver y WBO NABO de peso ligero. Es pareja de entrenamiento del ex boxeador Oscar de la Hoya con quien confirmó su vínculo laboral en 2019. Y cabe resaltar que hasta ha arrancado halagos del mismísimo Saúl ‘Canelo’ Álvarez. “Está aprendiendo mucho y estoy muy impresionado porque es el tipo de luchador que ejecutó esta noche lo hecho en el gimnasio y en el ring. Creo que es el mejor prospecto hoy”, señaló ‘Canelo’.

Por último, prueba de la admiración y fama que ha sabido capturar a una temprana edad, es que Ryan es una estrella de las redes sociales al contar con cuatro millones de seguidores en Instagram y cerca de 50 mil suscriptores en su canal de YouTube.