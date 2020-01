Ante más de 50 mil almas en las gradas del Monumental, la Noche Crema fue el punto final de la preparación de Universitario y también el inicio de una temporada 2020 con muchos retos. El equipo dirigido por Gregorio Pérez, que cayó 1-0 ante Cerro Largo de Uruguay, ya piensa en el duelo del martes ante Carabobo, por la Fase 1 de la Copa Libertadores. En Venezuela se inician los partidos por los puntos.

Más allá de la gran expectativa generada en la afición crema, es bueno repasar cuáles serán las obligaciones de los refuerzos que deben potenciar el plantel.

–Se busca un caudillo–

Por ahora, Alonso ha tenido un rendimiento aceptable en los duelos amistosos. (Foto: GEC)

Desde que el argentino Carlos Galván, de gran paso por el club y campeón nacional en el 2009, se fue en el 2011, fueron varios zagueros centrales foráneos los que desfilaron por Ate con la intención de disimular su gran ausencia: Gonzalo Soto (2014), Braynner García (2015-16), Fernando Alloco (2012-14), entre otros. Sin embargo, ninguno pudo alcanzar medianamente el éxito que logró el ‘Negro’: el ex-Racing se convirtió en ídolo. Para este 2020 el nuevo candidato a intentar suplir dicho vacío es el uruguayo Federico Alonso.

Con un imponente 1,86 m y 28 años, el zaguero uruguayo mostró características interesantes en los amistosos: simple para salir desde el fondo, impone condiciones en el juego aéreo y tiene voz de mando para ordenar la defensa. Solo el tiempo y el balón nos dirán si la ‘U’ se volvió a equivocar en la elección de un defensa central extranjero. El hincha le tiene fe a Alonso.

–¿El ‘10’ llegó?–

Millán ha destacado en los primeros partidos que ha jugado con la camiseta crema. (Foto: GEC)

Así como en el caso de Alonso, no es muy difícil darse cuenta de que hace muchísimo tiempo la ‘U’ no cuenta con un ‘10’ confiable y que le aporte calidad a su juego. Desde la partida del colombiano Mayer Candelo a finales del 2008, el hincha no ha gozado de un volante de buen pie que sea especialista en meterle pases de gol a los delanteros. Como si fuese una casualidad más, es justamente un compatriota suyo quien parece tener todas las credenciales para, al menos, intentar imitarlo en el campo de juego: Donald Millán.

Sin jugar en su posición natural de enganche en el primer encuentro ante Huracán, el ex-Binacional tuvo unos primeros 45 minutos brillantes ante Boca en San Juan y frente a Cerro, pero esta vez ubicado de nexo entre volantes y atacantes, el puesto en el que brilló en UTC, César Vallejo y Binacional. Si el técnico lo sigue utilizando allí, hay muchas posibilidades de que el cafetero le dé alegrías a la hinchada crema. Talento, experiencia y personalidad le sobran para asumir, quizá, el reto más grande de su carrera.

–As bajo la manga–

Urruti viene de jugar en el River Plate de Uruguay. (Foto: GEC)

Uno de las grandes problemas que tuvo la ‘U’ en la recta final del Torneo Clausura del año pasado, y también una de las razones por las que no pudo mantener el liderato, fue justamente la dependencia casi alarmante que se tenía de Alberto Quintero y Alejandro Hohberg en ofensiva. La idea futbolística de posesiones largas que instauró Ángel Comizzo en el equipo se veía deslucida cuando el panameño o el ex Alianza Lima no podían convertirse en los hombres indicados para cambiarle de ritmo al ataque en los últimos metros del campo. Sucedió en tardes en que los rivales los supieron neutralizar. Con la llegada de Luis Urruti, los merengues tienen un nuevo as bajo la manga para romper los férreos bloques defensivos que se les puedan plantar enfrente.

Aunque el ex-Peñarol todavía está lejos de mostrar su mejor versión, ya dio algunas señales de lo importante que puede ser en las labores tácticas. En los minutos que ya estuvo en cancha, el charrúa trabajó muy bien la banda con una ida y vuelta más que destacable. Ayer estuvo cerca de marcar su primer gol con la crema, pero su remate de cabeza se estrelló en el travesaño.

–¿Fin de la falta de gol?–

Dos Santos ya tiene un gol con la camiseta de la 'U'. (Foto: GEC)

En los minutos que ha jugado, Succar no solo ha marcado goles, también ha destacado en el ataque. (Foto: GEC)

Para nadie es un secreto que a la ‘U’ de Comizzo le costaba una barbaridad hacer goles, más aún después de la salida del argentino Germán Denis. El juvenil Anthony Osorio intentó tomar la posta sin mucho éxito y, para colmo, le llovieron cientos de críticas. Por ello, uno de los grandes objetivos de la directiva merengue era lograr el fichaje de un delantero que asegurara una cuota importante de goles. Al final no solo cerraron con el uruguayo Jonathan dos Santos, sino que repatriaron a Alexander Succar.

El charrúa viene de marcar la nada despreciable cifra de 13 goles en 32 partidos con el Cerro Largo de su país, mientras el ex Sporting Cristal no gozó de muchas oportunidades en el Huachipato del fútbol chileno. Ambos, por ahora, han sido solución en el ataque. El primero ha demostrado oficio para moverse por todo el frente de ataque y ganar jugadas divididas; además, tiene olfato goleador para soñar con el error del rival. Mientras, Succar ha sabido sacar petróleo de los minutos que ha tenido en el campo. Aunque los dos pelearán por ser titulares, sería una opción más que interesante poder observarlos más como dupla de ataque. Parece que la sequía de goles acabará este año en Ate.