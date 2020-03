El planeta vive momentos de tensión luego de la propagación mundial del coronavirus. La epidemia que nació en un mercado de Wuhan (China) logró expandirse por todo el mundo afectando a más de 236 mil personas, reportando 11 mil muertes en 171 países. Los números muestran que Italia es la nación más afectada por el Covid-19, con 41 mil casos confirmados y dejando 3405 fallecidos.

Pero también hay una amplia cifra de curados. Entre los más de cuatro mil recuperados, el atleta Edoardo Melloni, que habló con la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, reveló los detalles de la enfermedad, los síntomas que padeció y el experimental proceso que siguió para ganar la batalla al coronavirus.

"Estoy bien. Afortunadamente llegué a tiempo a urgencias, donde me diagnosticaron una neumonía y donde di positivo por el virus. Por suerte todo estaba en la fase inicial y todos confiábamos en que en poco tiempo saldría de aquí”, afirmó el deportista italiano Edoardo Melloni de 29 años y con una marca personal de 3:49.89 en 1.500m.

El atleta detalló que se contagió el pasado lunes 9 marzo en el Metro de Milan. El atleta comentó que antes de ser obligatoria la cuarentena en Italia, él se había aislado voluntariamente; pero, el día que adquirió el virus tuvo que ir a trabajo por unos documentos y, al regresar a casa, tomó el tren.

“Yo me había aislado socialmente antes de que fuera obligatoria. Estaba trabajando desde casa y salí temprano por la mañana para entrar en Parco Nord, un parque muy grande. Tuve que ir a por varios documentos que necesitaba del trabajo y dejar el coche de empresa. Para regresar cogí el Metro y realmente creo que la infección ocurrió allí, porque los síntomas aparecieron tres días después”

El deportista italiano Edoardo Melloni también explicó que los síntomas del coronavirus son distintos de persona en persona.

"Los síntomas son subjetivos, varían en cada persona. En mi caso empezó con una fiebre en torno a los 37,5 y un poco de tos. La tos se volvió cada vez más intensa y empezó a durar casi 5-10 minutos seguidos. Era fuerte y seca. Durante uno de esos momentos terminé escupiendo sangre y ese fue el momento en el que me mandaron a urgencias”, contó.

“Se debería tener en cuenta la pérdida del sentido del gusto y del olfato. Son síntomas que pueden aparecer en personas que no tienen otros síntomas como tos o fiebre. En mi caso la pérdida del gusto fue total. No distinguía un pedazo de chocolate de zanahorias hervidas o pasta con salsa”, agregó.

Hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir, los medicamentos que le aplicaron a Edoardo Melloni

“Decidieron aplicarme una terapia que ya había sido utilizado en los hospitales de Wuhan. Fue una combinación de medicamentos que se usan para la artritis y los pacientes infectados de SIDA. Los medicamentos son hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir Entre los efectos secundarios que pueden producir la diarrea que sufrí el primer día, pero a partir del segundo día reaccioné mejor”, reveló el deportista italiano.

“Cuando llegué al hospital me midieron el nivel de oxígeno en sangre y me hicieron una radiografía en el tórax que mostró que tenía neumonía. Me dieron un hisopo de emergencia, que daba el resultado en 10 horas y finalmente me hicieron un electrocardiograma.Tras la evaluación de un especialista en enfermedades infecciosas, me decidieron ingresar”. Posteriormente mencionó: “En el hospital el médico me explicó la terapia experimental y me pidió el consentimiento para su administración. Tras aceptar, empecé el tratamiento. Nuestra habitación está separada del pasillo por una sala en la que los médicos, enfermeros y personal de servicio se deben cambiar antes de entrar”, cerró.

