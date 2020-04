El contrato de Lewis Hamilton con Mercedes acaba al finalizar la temporada. Ello ha sido motivo de muchas especulaciones en la que relacionan al australiano con Ferrari desde hace meses. Sin embargo, el seis veces campeón de la Fórmula 1 ha desmentido esas versiones a través de las redes sociales, manifestando su amor por la escudería alemana.

Anteriormente, el medio británico ‘The Sun’ señaló que la opción de que Hamilton compita para Ferrari se estaba diluyendo, tras las últimas declaraciones de Sebastian Vettel, quien planea seguir en la ‘Scuderia’. “Los sueños de Hamilton de un suculento contrato con Ferrari se desvanecen al anunciar Vettel que piensa quedarse”, publicó el diario.

Por tanto, Hamilton usó sus redes sociales para descargar contra lo señalado en el artículo de ‘The Sun’. “Primero, no hay sueño alguno de cambiar de equipo. Estoy en el equipo de mis sueños. Segundo, no hay nada que se haya cruzado en mi camino, ya que no tengo la intención de moverme. Estoy con la gente que se ha preocupado por mí desde el primer día. ¡Somos el mejor equipo!”, sostuvo el australiano.

Es así que con estas declaraciones, que luego borró, Hamilton aclara que no planea un cambio de aires para la próxima temporada. El australiano, que ganó cinco de sus seis títulos de la F1 con Mercedes, piensa seguir acumulando éxitos con las ‘Flechas Plateadas’. El gran dominio de la escudería alemana en la era híbrida del ‘Gran Circo’ le respalda totalmente.

