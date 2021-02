Los hinchas sueñan con tener al mejor equipo de la temporada y exigen que lleguen buenos nombres desde fuera. Durante el mercado de pases siempre se mira hacia afuera por los mejores nombres posibles de acuerdo a la realidad de cada club. Para este 2021 los dieciocho equipos de la Liga 1 podrán colocar en cancha a sus cinco extranjeros y esta medida está pensada en un tema sanitario y, aunque no parezca, en la selección peruana.

Antecedentes

Durante los últimos años de Manuel Burga al mando de la Federación Peruana de Fútbol se buscó que la cifra de extranjeros se reduzca a cuatro por plantel para impulsar las categorías menores de los clubes. “Era para dar preferencia al jugador nacional y darle utilidad a la bolsa de minutos y poder hacer jugar a los menores”, nos dice un ex directivo de la ADFP, que se encargaba de organizar el torneo en esos años.

La Bolsa de Minutos fue una propuesta que nació en el 2009 para que los jugadores de la categoría Sub 20 y menos puedan tener actividad en el primer equipo con una cantidad de minutos que tenían que jugar durante el año. En ese 2009 se permitía a tres extranjeros en lista y en campo. Era el ideal que se tenía en la Videna para así impulsar la presencia nacional para surtir a la selección peruana. Sin embargo, con el paso del tiempo esta se ha vuelto a extender.

Con Edwin Oviedo al mando, se llegó a tener cinco extranjeros por plantel, pero solo tres en cancha. La razón de aumentar la presencia foránea era para que los clubes puedan tener variantes cuando se convocaba a alguno de sus jugadores a la selección peruana. Si era un convocado, la presencia en cancha aumentaba a cuatro y si eran dos, a cinco.

“El primer objetivo era dar prioridad al trabajo de la selección y se iba a tratar de no parar el torneo local, por eso se aumentó para no perjudicar a los clubes”, nos dice el dirigente que prefiere no ser nombrado. Desde la FPF no querían que un club se sienta en desventaja cuando tenía convocados.

Decisiones

En la actualidad permanece dicha idea. El año pasado el número de cupos extranjeros eran cinco con cuatro en cancha, pero debido al inicio de la pandemia se cambió a que todos puedan estar en juego de manera simultánea. Las condiciones sanitarias no han cambiado por lo que la Liga 1 2021 seguirá teniendo a cinco extranjeros en cancha.

Desde la Videna explican que se trata de dar flexibilidad a los clubes para que puedan tener un mayor universo de jugadores aptos en caso haya casos de contagio en la plantilla.

También aseguran que es algo que se hace pensando en los clubes y su relación con la selección. Debido a que este año habrá Eliminatorias y Copa América es posible que la selección tenga que recurrir a mucho de los jugadores locales, de hecho Ricardo Gareca ya inició los llamados microciclos. Lo hizo el setiembre del año pasado y ahora: la semana pasada trabajaron 11 jugadores y este lunes y martes lo harán 13 -se suman Aldo Corzo y Christofer Gonzales-.

Estos son los futbolistas citados para el segundo microciclo que trabajarán bajo las órdenes del Comando Técnico de nuestra Selección Mayor en la Videna-FPF.



Más detalles aquí ▶️ https://t.co/2PIWt1AGPd pic.twitter.com/kPhVf698v3 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) February 26, 2021

Los clubes se ven afectados cuando convocan a sus jugadores porque no pueden trabajar con ellos. Si bien se ha anunciado que no habrá Liga cuando haya fecha FIFA ni Copa América, al parecer el plan de Gareca es trabajar con anticipación con los jugadores locales para ganar tiempo. Es ahí donde no se quiere dejar sin jugadores a los clubes y se les compensa con la presencia extranjera.

Sin embargo, también salta la pregunta: ante tanto extranjero, ¿Cómo hace un peruano para ganarse un puesto y ser visto por la selección? En la FPF saben que el primer tema a resolver en la actualidad es la parte sanitaria. Es más probable que existan contagiados en un plantel a que la selección peruana tenga que echar mano de jugadores locales para armar su plantilla -el 90% juegan afuera-.

Este 2021 será turno de ver a los extranjeros que vienen al fútbol peruano. Han llegado de todo tipo, pero los buenos recuerdos los hacen los jugadores tipo Emanuel Herrera o Dos Santos, por citar dos nombres en el último año.





Evolución del cupo de extranjeros y su relación con los mejores de cada temporada.

Cupos Permitidos

en cancha Campeón y sus

extranjeros Mejor jugador Goleador 2021 5 en lista - 5 en plantel 5 - - - 2020 5 en lista - 5 en plantel Pre pandemia - 4

Post pandemia - 5 Cristal: Merlo, Corozo, Marchán, Herrera Herrera (ARG) Herrera (ARG) 2019 5 en lista - 5 en plantel 4 Binacional: Kambou, Leudo, Millán, Collazos, Guachiré Millán (COL) Cuesta (ARG) 2018 5 en lista - 5 en plantel 3 Cristal: Merlo, Costa, Herrera, Mejía Costa (PER-URU) Herrera (ARG) 2017 5 en lista - 5 en plantel 3 Alianza: Godoy, Aguiar, Pajoy, Pacheco, Leyes Butrón (PER) Ávila

(PER) 2016 5 en lista - 5 en plantel 4 Cristal: Calcaterra, Ramúa, Costa, Ifrán, Silva Trauco (PER) Aponzá (COL) 2015 5 en lista - 5 en plantel 4 Melgar: Kontogiannis, Omar Fernández, Montaño, Cuesta, Ferreyra Zúñiga (PER) Pajoy (COL) 2014 4 en lista - 4 en plantel 4 Cristal: Calcaterra, Nuñez, Blanco, Cazulo Lobatón (PER) Silva (URU) 2013 4 en lista - 5 en plantel 3 Universitario: Gustavino, Sebastián Fernández, Fernando Alloco, Miguel Ximénez Ruidíaz (PER) Ruidíaz / Rossel (PER) 2012 5 en lista - 6 en plantel 3 Cristal: Ayr, Cazulo, Leandro Franco Cazulo (URU) Pando (PER)

