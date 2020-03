El calor aún dicta que estamos en verano, pero ya a siete técnicos se les ha enfriado sus proyectos en los clubes del fútbol peruano. Apenas en dos meses y días, un tercio de los equipos participantes de la Liga 1 ha tenido que decir adiós a su entrenador.





Alianza Lima hizo oficial la salida de Bengoechea

El último caso fue el de Pablo Bengoechea. Incluso un club grande como Alianza Lima no puede sostener un proyecto porque los resultados están por encima de todo. Pablo Zegarra, en Atlético Grau, también corrió con la misma suerte y este lunes se hizo oficial. Sucede en todo el mundo, lo curioso es que en nuestro fútbol la paciencia se agota rápido, solo así se pude entender que en marzo, con solo 69 días corriendo del calendario 2020, ya siete entrenadores han tenido que despedirse.

El caso más increíble es el de César Vigevani en el Deportivo Binacional. Su trabajo tuvo en el actual campeón apenas duró 40 días. La versión oficial es que le surgió otra propuesta fuera del país y por mutuo acuerdo se rompió el contrato.

CÉSAR VIGEVANI (DEPORTIVO BINACIONAL): 40 DÍAS

El campeón Binacional empezó el año con la motivación de su primera participación en la Copa Libertadores. El cuadro de Juliaca pensó en un gran proyecto internacional y fichó a César Vigevani, quien venía de una buena campaña con el Bolívar en Bolivia para reemplazar a Roberto Mosquera.

Con algunas contrataciones como Reimond Manco, Sebastián Gularte, Raúl Fernández, Johan Arango, entre otros, y jóvenes como Anthony Osorio y Mauricio Matzuda, el plantel no tuvo grandes refuerzos del extranjero. Tres partidos, una sola victoria y dos derrotas fue lo que cosechó Vigevani antes de irse.

“Tenemos la posibilidad de una propuesta muy buena y se la hemos manifestado al presidente. Creo que lo entendieron muy bien”, declaró el conductor argentino. En su reemplazo llegó el colombiano Flabio Torres, quien cumple una campaña aceptable y ya suma un triunfo en la Copa Libertadores, nada menos que ante el Sao Paulo de Brasil (2-1).

Partidos 2020 Torneo Atlético Grau 3-0 Binacional Supercopa Cusco FC 0-2 Binacional Liga 1, Apertura Binacional 2-4 Melgar Liga 1, Apertura

MANUEL BARRETO (SPORTING CRISTAL): 51 DÍAS

Un inicio de temporada con resultados negativos generó una mala relación con la hinchada celeste. La eliminación tempranera de la Copa Libertadores ante el Barcelona de Ecuador firmó el acta de salida de Manuel Barreto. Ese 4-0 en Guayaquil fue una mochila tan pesada que el joven entrenador no pudo soportar.

“Se vive un ambiente de agresividad, un ambiente duro, pero de eso deberían preguntarle a los dirigentes. Igual nada va a borrar el trabajo que he hecho”, justificó Barreto tras la eliminación. Esas palabras generaron más animadversión en la hinchada que todavía recordaba la semifinal perdida frente a Alianza Lima el año pasado.

Barreto asumió el cargo el año pasado tras la salida de Claudio Vivas y finalizó tercero en la tabla acumulada. Permaneció en el puesto para esta temporada, pero dos victorias y tres derrotas sentenciaron su futuro en febrero. Roberto Mosquera lo reemplazó luego de permanecer 161 días al mando.

Partidos 2020 Torneo UTC 2-1 Sporting Cristal Liga 1, Apertura Barcelona 4-0 Sporting Cristal Fase 2 Libertadores Sporting Cristal 3-2 Real Garcilaso Liga 1, Apertura Sporting Cristal 2-1 Barcelona Fase 2 Libertadores Melgar 1-0 Sporting Cristal Liga 1, Apertura

NÉSTOR CLAUSEN (DEPORTIVO LLACUABAMBA): 50 DÍAS

La incertidumbre en Deportivo Llacuabamba comenzaba desde su ascenso, ya que la dirigencia estaba dividida y contactó a dos técnicos para que dirijan al club: Alejandro Larrea y Carlos Cortijo. Luego, tras llegar a un acuerdo, el elegido finalmente fue el argentino Néstor Clausen, campeón mundial con Argentina en México 1986.

Los malos resultados (un triunfo y cuatro derrotas) lo llevaron a desertar del cargo en una decisión en conjunto con la directiva. “Ante Alianza Universidad, en el entretiempo [su club perdía 3-0] ya le había comunicado a los jugadores que no iba a continuar. Esto finalmente fue una decisión compartida con la dirigencia. En todos los partidos que jugamos ningún equipo nos pasó por arriba, pero en el fútbol mandan los resultados y siempre por errores propios terminamos perdiendo los partidos”, afirmó Clausen en Radio Ovación. Asimismo, el argentino también declaró que a su llegada el equipo ya estaba armado y no trajeron algunos jugadores que pidió. En su reemplazo se anunció la llegada del colombiano Néstor Otero.

Partidos 2020 Torneo Sport Boys 3-2 Deportivo Llacuabamba Liga 1, Apertura Deportivo Llacuabamba 3-1 Cantolao Liga 1 , Apertura Cienciano 5-2 Deportivo Llacuabamba Liga 1 , Apertura Deportivo Llacuambamba 1-2 San Martín Liga 1 , Apertura Alianza Universidad 3-0 Deportivo Llacuabamba Liga 1 , Apertura

JAVIER ARCE (CUSCO FC): 62 DÍAS

La eliminación de la Copa Sudamericana ante el Audax Italiano se convirtió en una razón determinante para la salida del técnico nacional que llegaba con el aval de ser campeón del Apertura 2019 con el Deportivo Binacional. El cuadro cusqueño tenía una ventaja de 2-0 de local pero cayó 3-0 en la vuelta y quedó fuera del torneo. A ello se le sumaron los resultados poco auspiciosos en el Apertura. La derrota 3-2 ante Sport Huancayo significó su último encuentro. Su reemplazo fue anunciado rápidamente: el argentino Carlos Ramaccioti.

Javier Arce llegó al Cusco FC (antes Real Garcilaso) para el Clausura del año pasado y se mantuvo en el cargo durante 176 días. Esta temporada consiguió dos victorias y perdió cinco encuentros.

Partidos 2020 Torneo Cusco FC 0-2 Deportivo Binacional Liga 1 , Apertura Cusco FC 2-0 Audax Italiano Copa Sudamericana Sporting Cristal 3-2 Cusco FC Liga 1 , Apertura UTC 2-1 Cusco FC Liga 1 , Apertura Cusco FC 3-1 Melgar Liga 1 , Apertura Audax Italiano 3-0 Cusco FC Copa Sudamericana Sport Huancayo 3-2 Cusco FC Liga 1 , Apertura

JUAN MANUEL LLOP (CARLOS MANNUCCI): 97 DÍAS

Juan Manuel Llop fue anunciado en Carlos Mannucci el 1 de diciembre del 2019 junto a una ola de contrataciones para el cuadro trujillano. El estratega argentino, de la escuela bielsista, cometió uno de los pecados más grandes en el banco: no saber ganar de local. Apenas cosechó un empate y dos derrotas en su fortín del estadio Mansiche.

Además, en los seis encuentros que dirigió solo pudo celebrar una victoria frente a Carlos Stein en la primera fecha del Apertura. La estancia de Llop en el fútbol peruano solo duró 97 días.

Partidos 2020 Torneo Carlos Stein 0-3 Carlos Mannucci Liga 1 , Apertura Carlos Mannucci 1-1 Alianza Lima Liga 1 , Apertura Sport Boys 3-3 Carlos Mannucci Liga 1 , Apertura Carlos Mannucci 0-1 Cantolao Liga 1 , Apertura San Martín 2-2 Carlos Mannucci Liga 1 , Apertura Carlos Mannucci 0-2 Cienciano Liga 1 , Apertura

COMUNICADO@camannucci informa a la comunidad deportiva que, de mutuo acuerdo, el comando técnico que encabeza el profesor Juan Manuel Llop, culmina hoy sus funciones al mando de nuestro primer equipo.#FuerzaMannucci#OrgullososDeSerTrujillanos pic.twitter.com/ZWYxq0Y23e — Club C.A. Mannucci (@camannucci) March 7, 2020

PABLO BENGOECHEA (ALIANZA LIMA): 67 DÍAS

El anuncio de su regreso en el 2019 fue una gran alegría para la hinchada blanquiazul. El técnico campeón del 2017 volvía a La Victoria. El equipo logró clasificar a la final de la Liga 1, aunque no pudo vencer a Binacional y fue subcampeones por segundo año consecutivo bajo el mando del uruguayo.

Con miras al 2020, Alianza Lima comenzó a reforzarse de cara la Copa Libertadores y el plantel armado ilusionaba al hincha. Pablo Bengoechea intentó cambiar su estilo de juego y los resultados no lo acompañaron. Perder en casa ante Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores fue el detonante y la estocada final la dio Universitario el fin de semana en el clásico del fútbol peruano.

Tras 67 días en el cargo en esta temporada, el ‘Profesor’ optó por dar un paso al costado. Su nuevo Alianza Lima no era ni siquiera la sombra de los cuadros que armó los años anteriores para pelear el título. “Desde que inició el año hasta el 5 de marzo, no logré convencer al plantel de lo que quería. Comuniqué que la situación me había superado y que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza Lima”, explicó Bengoechea.

Los resultados del cuadro íntimo en este 2020 ya hacían sospechar que la salida del uruguayo estaba por llegar, pero fue el propio técnico quien decidió cortar un proceso que no tenía un norte fijo. Dos victorias, un empate y cuatro derrotas serán los detonantes del adiós del ‘Profesor’ tras su segunda etapa en el club victoriano.

Partidos 2020 Torneo Alianza Lima 2-3 Alianza Universidad Liga 1, Apertura Carlos Mannucci 1-1 Alianza Lima Liga 1 , Apertura Alianza Lima 1-0 Atlético Grau Liga 1 , Apertura Ayacucho FC 1-0 Alianza Lima Liga 1 , Apertura Alianza Lima 1-0 Deportivo Municipal Liga 1 , Apertura Alianza Lima 0-1 Nacional Copa Libertadores Universitario 2-0 Alianza Lima Liga 1 , Apertura

PABLO ZEGARRA (ATLÉTICO GRAU): 60 DÍAS

Tuvo inicio favorable al coronarse campeón de la Supercopa ante Binacional en el retorno del Atlético Grau a la Primera División. Sin embargo, la realidad fue cambiando y los resultados no ayudaron a Pablo Zegarra, quien no supo ganar en el torneo local con los piuranos. A esas caídas se suma también la eliminación de la Copa Sudamericana ante River Plate de Uruguay en la primera fase. El joven técnico tuvo un pasado amargo el año anterior con Pirata FC y ahora se marcha de Piura por la puerta falsa. Una victoria, dos empates y seis derrotas fueron los resultados de un trabajo que duró solo 60 días.

Partidos 2020 Torneo Atlético Grau 3-0 Deportivo Binacional Supercopa Sport Huancayo 1-0 Atlético Grau Liga 1 , Apertura Atlético Grau 1-1 César Vallejo Liga 1 , Apertura Atlético Grau 1-2 River Plate (URU) Copa Sudamericana Alianza Lima 1-0 Atlético Grau Liga 1 , Apertura Atlético Grau 2-3 Sport Boys Liga 1 , Apertura River Plate (URU) 1-0 Atlético Grau Copa Sudamericana Cantolao 1-0 Atlético Grau Liga 1 , Apertura Atlético Grau 0-0 San Martín Liga 1 , Apertura

📜 Comunicado albo. pic.twitter.com/6KGlx0UveZ — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) March 9, 2020

EN MARZO DEL 2019 CINCO TÉCNICOS PERDIERON EL PUESTO

EQUIPO TÉCNICO TIEMPO DE TRABAJO REEMPLAZANTE Alianza Lima Miguel Angel Russo Enero a marzo Víctor Reyes - Pablo Bengoechea Universitario Nicolás Córdova Junio 2018- mayo 2019 Ángel Comizzo Cristal Alexis Mendoza Enero a febrero Claudio Vivas C. Mannucci José Soto Enero 2018 - mayo 2019 Pablo Peirano Binacional Javier Arce Enero - setiembre Roberto Mosquera Melgar Jorge Pautasso Enero - mayo Diego Osella Pirata Pablo Zegarra Enero - mayo Miguel A. Arrué - Carlos Cortijo Garcilaso Héctor Tapia Enero - marzo Juan Reynoso - Javier Arce Sport Boys Jesús Álvarez Noviembre 2018 - marzo 2019 Manuel Fernández - Marcelo Vivas Sport Huancayo Marcelo Grioni Enero 2018 - marzo 2019 Carlos Ramaccioti U. Comercio Marcelo Vivas Junio 2018 - mayo 2019 Diego Barragán - Ítalo Manzo - Walter Aristízabal UTC Franco Navarro Julio 2016 - setiembre 2019 Gerardo Ameli

Respecto a los equipos que no cambiaron de director técnico en el 2019, apenas fueron seis: San Martín con Carlos Bustos, Cantolao con Jorge Araujo, Deportivo Municipal con Victor Rivera, Alianza Universidad con Ronny Revollar, César Vallejo con José Guillermo del Solar y Ayacucho FC con Mario Viera.

