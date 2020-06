La Liga 1 aún no tiene un horizonte claro. El pasado 8 de mayo fue la reunión entre los clubes y desde ahí se ha avanzado en el reinicio, aunque no en el ritmo que se hubiera querido para la esperada reactivación del torneo local. El tiempo pasa y aún hay temas que están en el aire.





Ya 18 de los 20 clubes han firmado la declaración jurada -algunos con condicionantes- y hasta quince ya han pasado las pruebas para coronavirus. Los clubes que no han firmado son Alianza Lima y Sport Huancayo. Los blanquiazules deben pasar hoy los testeos en el Esther Grande de Bentín, pero lo harán bajo sus propios costos ya que no están de acuerdo con las nuevas disposiciones de la FPF.

-LA SALUD ANTE TODO-

Hasta el momento, quince clubes ya han pasado las pruebas moleculares destinadas para sus planteles –este jueves lo ha hecho Sporting Cristal, aunque los rimenses condicionaron su firma en la Declaración Jurada, así como otros clubes-. Este sábado deben pasar pruebas Ayacucho FC, con lo que faltarían Alianza, Huancayo, Cienciano -pagarían sus propias pruebas-, y Binacional.

Los cusqueños, en principio firmaron la Declaración Jurada, pero luego pidió retirar su firma - como San Martín-. La situación de Binacional es incierta. Su plantel está en suspensión perfecta de labores. Algunos viven en Lima y tienen que ir a Juliaca para pasar las pruebas, pero el cuadro campeón aún no habría presentado su protocolo de salud.

De igual forma, ya se han hecho visitas a varias instalaciones de clubes para aprobar los protocolos y tengan el OK para empezar sus entrenamientos. Algunos equipos ya están listos para esto, como Alianza Universidad y Melgar, pero la Federación aún no les da la autorización final.

Caso aparte es el tema de Sport Boys, que el miércoles anunció dos casos positivos de COVID-19 entre sus testeados, que son asintomáticos. Tal como dictan los protocolos sanitarios del gobierno y los aprobados a cada club, estas dos personas pasarán a cuarentena obligatoria bajo el control de los médicos del club. Se está evaluando que el plantel nuevamente pase controles ya que en cierta forma hubo contacto con los contagiados el día de la primera prueba.

De igual forma, pese a que se tiene una deuda con la Conar aún sin resolver, ya los árbitros también se sometieron a los testeos requeridos.

-LA PARTE COMERCIAL-

En lo que respecta a los derechos comerciales y marketing, se ha generado una controversia entre los clubes y la FPF. Los primeros temen que sus acuerdos, tanto con la televisora que transmite sus partidos como con los diversos sponsors, se vean afectados ya que en el documento elaborado para el reinicio del torneo indica que se “realizará modificaciones en las obligaciones de los clubes dispuesta en el Manual Técnico de Derechos Comerciales y Marketing”. Esto quiere decir que la FPF podría priorizar a sus patrocinadores por encima de los de los clubes.

En la FPF aseguran que no se va a tocar ningún derecho de los sponsors de cada institución, sin embargo eso no se plantea en la Declaración Jurada y se interpreta todo lo contrario al ver el Manual. Dicho Manual, que viene desde el 2019, establece que la FPF administrará “la panelería y contenido de estas” y asegura que coordinará con los clubes la “cesión de espacios publicitarios para la colocación de publicidad estática de sus patrocinadores… siempre y cuando sus patrocinadores no sean competidores del patrocinador de la Liga 1”. Es en este punto donde no se respeta los derechos de los clubes.

Además, se indica que en un partido no habrá localía ni habrá exclusividad de sponsors, por lo que se podrá mostrar publicidad de ambos equipos, siempre y cuando no sean marcas que compitan con los que tienen contrato con la organización de la Liga 1. “La idea es mostrar los sponsors de la Federación y de los dos equipos que están jugando”, explicó Benjamín Romero en entrevista con Depor. Pero no aclaró lo de no permitir los que sean competencia de los sponsors de la Liga 1.

La FPF debe modificar algunos puntos del Manual para tener un punto de equilibrio entre clubes y la Liga 1. Esa es la principal tarea que se debe ver en los próximos días para que el torneo se pueda realizar. La idea es que los sponsors de los diferentes clubes puedan convivir, así sean competencia entre ellos.

Además, la FPF también podría colocar publicidad en la sede de entrenamientos de cada club, previa coordinación, cita el Manual. Sin la firma de esta Declaración Jurada, los clubes no estarían habilitados para, primero, ser sometidos a las pruebas para COVID-19 y, luego, para poder entrenar.

-UNA SEMANA DE RETRASO-

En la reunión con los clubes, se les comunicó que la fase de entrenamiento se iniciaría el lunes 22 de junio, sin embargo hasta el momento ningún club lo ha hecho. Con ello se lleva una semana de retraso en este punto y esto tendría consecuencias en el reinicio de Torneo Apertura de la Liga 1.

Entre hoy y mañana se debe definir el inicio de los entrenamientos. En el mejor de los casos el día lunes ya podrían empezar sus prácticas. Incluso el sábado podría darse si todo va de la mejor manera entre FPF, clubes y las sedes de entrenamiento.

Universitario ya se sometió a las pruebas, pero aún no tiene el OK para utilizar el Club Árabe Palestino, ya que este debe tener la aprobación de sus propios protocolos por las autoridades gubernamentales, mientras clubes como Cristal, San Martín, Melgar, entre otros, ya recibieron el OK de sus sedes.

En caso de Alianza Universidad, el único club de provincia que está en Lima. Los juliaqueños no tienen casos positivos y solo esperan la autorización para empezar a trabajar en Cieneguilla.

La vuelta al fútbol estaba pensada para el fin de semana del 31 de julio al 2 de agosto, sin embargo desde la FPF aseguran que esta fecha estaba sujeto al avance de los clubes en la elaboración e implementación de los protocolos. La opción de que empiece el fin de semana del 8 de agosto es hoy la que más se maneja.

Debido a los retrasos por todos los problemas que se han presentado, desde la tardanza de protocolos y la discusión por la Declaración Jurada, la fecha más probable es el 8 de agosto. Debido al protocolo, cada equipo debe tener cierta cantidad de semanas de entrenamientos para poder ser parte del torneo. En caso no lo cumplan, pueden correr el riesgo de no ser programados para la primera fecha.

-RETORNO DE EXTRANJEROS-

Desde el Río de la Plata llegaría lo que bien podría ser un convoy de fútbol peruano. Este viernes los jugadores extranjeros de Alianza y Universitario estarían arribando al país para lo que será el reinicio del fútbol. Como se sabe, de acuerdo a ley, cada uno de ellos debe pasar una cuarentena obligatoria en un hotel durante 14 días para luego poder ir al destino que tengan programado.

Víctor Hugo Marulanda, gerente de Alianza Lima, aseguró que ya tienen todos los trámites listos para el regreso de Luis Aguiar, Federico Rodríguez y Adrián Balboa. En ese mismo vuelo podrían venir los charrúas cremas Jonathan dos Santos, Luis Urruti y Federico Alonso, además otros jugadores de Cienciano, Ayacucho y Mannucci, que incluye a su comando técnico.

Desde tienda crema aseguran que ya han hecho los trámites con cancillería para que se pueda trasladar desde Argentina a su comando técnico, liderado por Ángel David Comizzo. Los de Ate están esperando la autorización para que su nuevo entrenador pueda pisar suelo peruano.

