Que el balón vuelva a rodar en un campo de juego local ya no solo requiere de 22 futbolistas en buen estado físico y sin contagios de coronavirus, sino que todo un país conectado sea partícipe desde sus hogares. Esa es la primera consigna que se ha pedido en las reuniones entre las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y las del Gobierno. Concientizar a la gente para que no salga a la calle, que su apoyo sea desde casa.

Se han visto comunicados de los diferentes equipos, de muchos futbolistas e incluso de algunas barras con ese mensaje. “Queremos que te cuides y cuides a los tuyos. Esto es un trabajo de equipo. El verdadero hincha se queda en casa”, se le escucha decir, por ejemplo, al técnico de Alianza Lima, Mario Salas, en un video hecho público por las redes sociales. En las próximas horas deben sumarse las voces de algunos jugadores de la selección nacional e incluso Ricardo Gareca se sumará a esta cruzada, como ya lo ha sabido hacer antes con otros momentos complicados.

“Estamos reevaluando las acciones para el antes, durante y después de los partidos. No funcionó inicialmente porque no fuimos incisivos en crear el mensaje de que no es la manera de alentar”, nos reconoce Gustavo San Martín, presidente del IPD, el ente que decidió suspender la fecha la noche del viernes al ver la aglomeración de hinchas en las afueras del Estadio Nacional que provocó el partido de Universitario contra Cantolao.

Optimismo en la FPF

Sin embargo, en estos dos días de trabajo se han dado grandes pasos en el camino de la nueva reanudación. Seguirán las reuniones con las autoridades para potenciar los controles fuera del estadio. “Tenemos que controlar la concentración de la población y que los protocolos de seguridad y de control se irradien más allá de los recintos”, nos repite San Martín.

Mientras, en la Videna confían en que los pasos se están dando correctamente para poder anunciar en las próximas horas, entre hoy y mañana en el mejor de los casos, que la Liga 1 volverá a tener actividad. Lo mismo apunta el IPD, que de lo que se acuerde en estos días dependerá que este fin de semana se pueda ver fútbol en las pantallas.

Futuro de la selección peruana

De igual forma, la FPF se sigue concentrando en que no se descuiden los cumplimientos de los protocolos sanitarios en los entrenamientos de los clubes, mientras se resuelve el tema de la reanudación para volver a programar las fechas.

“El fútbol profesional es pilar del trabajo de la selección peruana que se encuentra con un plan desarrollado para iniciar próximamente las Eliminatorias”, también aseguraron en un comunicado. Y esa es la otra preocupación en la Videna. Ayer Bolivia informó de su primera convocatoria con 34 jugadores, con al menos tres futbolistas que militan en el extranjero, aunque sin precisar la fecha del inicio de sus trabajos. Perú necesita seguir esos pasos y, para ello, que se reanude el torneo local siempre fue uno de los pedidos primordiales del comando técnico del profesor Ricardo Gareca.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol Peruano: Clubes de la Liga 1 buscan concientizar a sus hinchas | VIDEO