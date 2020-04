La pandemia generada por el auge del nuevo coronavirus ha puesto un freno a muchos torneos de fútbol en el mundo y la Liga 1 Movistar no ha sido la excepción. No obstante, los clubes peruanos se las han ingeniado para seguir su preparación y no perder el ritmo. En una fecha tan especial como el Día Mundial de la Actividad Física, celebrada este lunes 6 de abril, la Liga 1 compartió el trabajo que están realizando distintos jugadores del certamen local.

El COVID-19 ocasionado que en el Perú se dicte una cuarentena obligatoria para todos. Nadie se salva. Es mejor permanecer en casa en estos momentos difíciles. Pero para los futbolistas locales no son vacaciones ni nada por el estilo, considerando que la Liga 1 podría volver en cualquier momento. Por ello, siguen sus rutinas de trabajo en sus casas.

Ello ha quedado demostrado en las redes sociales, tanto de los mismos jugadores como de La Liga 1, que este lunes publicó un video resaltando la importancia de la actividad física durante esta cuarentena. Así, aparecen jugadores como Aldair Rodríguez(Deportivo Binacional), Salomón Libman(UTC), Alexi Gómez(Alianza Lima), entre otros, realizando una rutina de entrenamiento.

En el Día Mundial de la Actividad Física, así se preparan los futbolistas de la #Liga1Movistar para mantenerse en forma durante los días de aislamiento social. ¡No dejes de entrenar y anímate a seguir estas rutinas! 💪⚽#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/h4gIwv3jM4 — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) April 7, 2020

En el vídeo, además, se destacan algunos elementos importantes para trabajar desde casa como la potencia, resistencia, velocidad, agilidad, precisión, fuerza y constancia. Mientras tanto, la Federación Peruana de Fútbol(FPF) está a la expectativa de las medidas gubernamentales para poder reanudar la Liga 1 lo más pronto posible.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

