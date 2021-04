Conforme a los criterios de Saber más

Pocas veces, como en esta temporada, el Campeonato nacional de fútbol peruano ha estado tan claramente estratificado. Aunque el fútbol suele maravillar por su carácter azaroso e impredecible, este año a juzgar por las primeras fechas, no hay espacio para mayores sorpresas en la Liga 1. La planificación, el uso adecuado del presupuesto y las localías en el llano ubican a cada quien en el escalafón al que pertenecen. Hay un gran favorito al título, un reducido grupo de contendientes, otro más amplio de media tabla y unos cuantos que pelearán la baja.

Cristal es el candidato lógico a levantar la Copa a fin de año. Cuenta con el mejor plantel del medio, se ha reforzado convenientemente, posee un técnico con oficio y, sobre todo, se ha convertido, desde hace algunas décadas, en una institución seria. Ha conquistado cinco de los últimos 10 campeonatos. Independientemente de los nombres, hay una gestión de negocio y un modelo deportivo exitoso. Aun sin el elenco completo y lejos de un rendimiento estelar no ha tenido problemas para imponerse en sus primeros partidos.

Un escalón más abajo hay tres equipos que pueden arrimarse al título si los celestes vacilan: Manucci, Vallejo y Melgar. No es casual que los trujillanos apuesten por los mismos comandos técnicos del año pasado. No se cambia lo que funciona. Más allá de que los poetas ya perdieron un partido que merecieron ganar su idea de juego permanece inalterable. Es un equipo sincronizado, con experiencia y jugadores importantes.

Los carlistas, por su parte, han potenciado su plantel respecto al 2020. Se nota el trabajo de la semana. Serán duros para cualquiera. Melgar, entre tanto, elevó la apuesta con su comando técnico. Lorenzo fue lugarteniente de Pekerman durante varios años y como jugador tuvo la experiencia mundialista en Italia 90. No es poca cosa. Su mano se ha advertido rápidamente en el “Dominó”. Les ha dado vuelo a algunos nombres postergados el 2020 como Tandazzo. “El León del sur” gana, gusta y esperanza a los arequipeños.

Luego viene una sábana amplia de clubes de media tabla. Cienciano, Cuzco FC y Huancayo podrían, si optimizan su funcionamiento, acercarse a los de arriba. Tienen jugadores con rodaje. Alianza armó un plantel para ganar el torneo de Segunda, pero parece no tener armas para ser protagonista en este nivel. La U ha perdido la brújula. De momento es muy discreto lo que ha ofrecido. No es lo mismo reemplazar que reforzarse. Con Novick solo no basta. Lo de UTC ha sido decepcionante. Tiene plantel, falta fútbol. Alianza Universidad puede en ataque ser un aluvión, pero carece de equilibrio defensivo. Morales no siempre va a ponerse traje de héroe.

La pelea por no descender será cuestión de pocos si algunas instituciones no espabilan pronto. Alianza Atlético necesita refuerzos con urgencia sino quiere que su regreso a primera sea efímero. El Mago Lugo no tiene con quien hablar fluido en la cancha, Cantolao es un plantel corto y con chicos corajudos, pero sin mayor oficio. Deberán crecer rápido o la noche se les vendrá encima. Muni ha dejado ir a Vilca y a Matias Succar y anda de tumbo en tumbo. Binacional sin altura es frágil. San Martin tiene un presupuesto corto y ha perdido sus creativos. Barco se las suele ingeniar para disimular carencias. ¿Podrá hacerlo esta vez?

Rueda el balón en nuestro futbol.

