El tan esperado, por muchos, regreso del fútbol peruano apenas duró los 90 minutos del Universitario vs. Cantolao el pasado viernes. Los lamentables hechos que protagonizaron algunos hinchas cremas en las afueras del Estadio Nacional, en plena pandemia, fue el detonante que motivó la suspensión del resto de la fecha 7 de la Liga 1.

La interrupción del campeonato se ha realizado por un tiempo indefinido, pero es muy probable que regrese este fin de semana o el siguiente. En ese contexto, diferentes instituciones involucradas con el fútbol peruano, entre ellas la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), están trabajando para que no se vuelva a repetir una situación como la suscitada en la previa del Universitario vs. Cantolao.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la SAFAP envió un mensaje de concientización hacia todos los hinchas de los diferentes clubes de la Liga 1. En el material audiovisual aparecen jugadores representativos de cada equipo como Leao Butrón, José Carvallo, Jorge Cazulo, Paolo de La Haza, entre otros.

“Queridos amigos futboleros, yo también soy tan hincha como tú. Amo el fútbol, es mi vida, y quiero que siga siendo así. Hemos hecho todos un esfuerzo enorme para volver. Ahora necesitamos de ti como siempre, solo que esta vez desde tu casa”, expresan los jugadores en el video.

“No vengas a vernos, no arriesgues tu salud ni la de los tuyos. No están permitidas las aglomeraciones de gente. Respetemos las reglas del juego. Nosotros dentro del campo, ustedes fuera de él. Juntos podemos lograrlo, confiamos en ti”, agregan.

Entre hoy y mañana se definiría si la Liga 1 volverá a la acción este fin de semana. Mientras tanto, diferentes autoridades están negociando para que el fútbol peruano tenga una oportunidad más de reiniciar sus actividades, aunque esto podría llegar a su fin si se siguen incumpliendo las normas en el estado de emergencia.

