En el corazón de Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, Javier Tebas camina e ingresa a la sala acondicionada para recibir a prensa extranjera de todo el mundo. Periodistas de Brasil, Colombia, Inglaterra, México, Perú, entre otros tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el presidente del torneo que tiene a los dos clubes con más seguidores a nivel mundial: Barcelona y Real Madrid son los buques insignia de LaLiga, la apasionante competición de los equipos españoles.

Javier Tebas no se anda con rodeos, acusa a Google de ser cómplice en el ilícito negocio de la piratería, a Cloudflare de dar soporte a los infractores y hasta a X, la red social que antes era conocida como Twitter, por no controlar ni bajarse las transmisiones piratas de fútbol.

🎙️ Javier Tebas sobre qué le parece la idea de fútbol gratis que propone la Superliga.



“Pan gratis, tabaco gratis, ginebra gratis…y todo gratis”

pic.twitter.com/XzEpJmYELJ — GRADA B pro (@GradaBpro) November 25, 2024

Para aprovechar su presencia, nosotros lo ponemos en contexto del caso peruano: una Liga 1 que desde inicios del 2023 cambió su forma de emisión por una suscripción de paga que incluye más del 90% de partidos de equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, pero no al vigente bicampeón del torneo, Universitario de Deportes, del que solo se transmiten sus partidos de visitante.

Además, 1190 Sports, la empresa poseedora de los derechos audiovisuales de la Liga 1, este año realizó ofertas para incrementar su masa de usuarios en Perú. Precios más accesibles, nuevos torneos agregados como el Brasileirao y la posibilidad de usar más de un dispositivo en simultáneo. Sin embargo, hay rumores de que la operación de 1190 en el Perú no es rentable.

Para Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, el poco éxito de Liga 1 Max en el Perú no es culpa de 1190 Sports:

“Yo nunca puedo responsabilizar a una empresa que invierte millones de euros para comprar los derechos del torneo de un país. Debe tener cierta libertad de poner sus precios. Es un argumento que se utiliza en muchos países: “que es muy caro”. Pero si en el mercado hay un producto que me gusta mucho y de pronto sube el precio, no se me va a ocurrir a mí robarlo. No lo consumo, busco alternativas. Quizá dejo de ver la liga peruana y me pongo a ver la liga boliviana”, indica Tebas con cierta ironía.

Sobre el costo de la suscripción para ver el fútbol peruano, el presidente de LaLiga señaló: “La empresa (1190 Sports) no querrá perder dinero. Pero también hay que pensar que hay que pagar un precio porque han comprado los derechos, que el dinero va a los clubes para que traigan jugadores… ¿Estamos todos seguros que si bajando el precio va a crecer el abonado suficiente para recaudar dinero y cumplir sus obligaciones? Si en 1190 Sports estuviesen seguros de eso, estoy seguro que lo hubieran bajado (el precio) desde el primer día, tontos no son”.

“Posiblemente (1190 Sports) pagó una cantidad muy importante a la liga peruana y pensaban que lo monetizarían así. Luego bajando el precio quizá no puedan pagar lo que se prometió. Es un mundo complicado, pero no podemos decir “es que es muy caro”. Entonces no me consumas, pero no me robes”.

En su ardua lucha contra un problema como la piratería, que cada vez se hace más incontrolable, Tebas sabe que como presidente de LaLiga tiene que dedicarle buena parte de su tiempo. Solo así puede comenzar a ganar pequeñas batallas ante aquellos que cometen fraude audiosivual en transmisiones de fútbol.

En el fútbol peruano, queda aún mucho por mejorar en un canal como Liga 1 Max que no ofrece lo que prometió, en un torneo que no es competitivo y que este año acabó en los primeros días de noviembre y en una federación que parece tener problemas más importantes como la situación legal de su mandamás. Mientras tanto, los más afectados, directa e indirectamente, son los propios clubes y sus hinchas.