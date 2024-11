Más que leídas, sus columnas de fútbol son estudiadas y sus críticas, a personajes, decisiones o equipos, sirven para entender por qué pasó eso que pasa. Mario Fernández Guevara es, desde hace más de 30 años, una de las firmas más buscadas en las páginas de Deporte Total, además de periodista fundador del suplemento y en este cierre de año 2024, tan deportivo y tan olímpico, tenía que ser él quien lidere el jurado especial que determinará las categorías más importantes de los Premios DT. ¿Qué piensa hoy el reportero que cruzó los años del fax y la máquina y de escribir, hasta llegar a la época del ultra veloz WhatsApp? Esto opina.

-¿Quién dirías que es el mejor deportista peruano que viste en tu carrera, hombre y mujer?

Siempre ante preguntas de este tipo, uno a veces termina siendo injusto por citar un nombre y olvidarse de otros. Cometeré seguro una injusticia pues tengo hasta cinco en mi mente: tres de la ‘U’ (Héctor Chumpitaz, Roberto Chale y Luis Cruzado), uno de Alianza Lima (César Cueto) y otro de Sporting Cristal (Julio César Uribe). Fenómenos, sin duda, pero si vamos a que los partidos se ganan con goles: Uribe. Lo que le vi, años después, hacer a Ronaldo y Ronaldinho, Julio César ya lo había hecho. Se les adelantó. Lejos. Si hoy seguiría jugando no estaría acá sino en Europa.

En mujeres me quedo con Cecilia Tait porque sus ‘mates’, especialmente en Seúl 88 -donde estuve como Enviado Especial de “El Comercio”-, llegaban con la furia incontenible de no saberse menos que nadie ¡Cómo padecieron sus rivales al momento de intentar, siquiera, de bloquearlos!

-Cuando nació DT, allá por 1986, te imaginabas que el mundo deportivo y de las comunicaciones iba a cambiar tanto?

No. Ni por asomo. Del mundo deportivo hoy no se deja al azar el más mínimo detalle. Todo se ve, todo se analiza, todo está computarizado. Y claro que el mundo evoluciona día a día y mucho más las comunicaciones pero que hoy el envío de una foto se hace desde un ¡celular! y demora hasta menos de cinco segundos es para caerse de espaldas. Te pongo un solo ejemplo: cuando en 1981 Perú le ganó a Uruguay en el mismísimo Centenario por 2-1 camino al Mundial de España’82, el fotógrafo de “El Comercio”, Eduardo ´Cachito´ Ramírez, envió ese domingo desde la Redacción del diario “El País” 30 fotos en ¡cinco horas!

-¿Cuáles son las mejores historias o entrevistas que has publicado DT en estos más de 30 años?

Para rascarse la cabeza y dar una respuesta. Han sido varias: las tres entrevistas a Diego Armando Maradona en Lima (llevándolo en la Unidad Móvil de “El Comercio” manejada por Luis Verástegui a visitar a Héctor Chumpitaz fracturado, un día antes, por ‘Camote’ Vásquez en la clínica Javier Prado; en Buenos Aires y Sao Paulo. A Pelé en Sao Paulo, al ‘Chavo del Ocho’ en México, a Jean Paul Belmondo en Francia’98 y a dos ilustres literatos en sus casas de Montevideo y Asunción, Mario Benedetti y Augusto Roa Bastos respectivamente….

-¿Cómo armarías tu podio histórico de 30 años entre Kimberly, Sofía y Stefano Peschiera?

Sumamente difícil. Sin embargo, me quedo con la de oro para Kimberly García. En un deporte altamente competitivo (marcha atlética) supo ganar un bicampeonato del mundo. . Medalla de plata para Sofía Mulanovich (sus tres títulos mundiales la avalan: dos del ISA y uno del circuito profesional). Revolucionó la mirada del surf en el Perú. La de bronce para Stefano Peschiera con su sello en la última Olimpiada parisina.

-¿Por qué el espíritu de “Deporte Total” -de ser lo más polideportivo posible- se ha mantenido a lo largo del tiempo?

Porque ha sabido convertirse en esa ventana que pocos se han atrevido a abrir. Estamos acostumbrados a hablar y consumir fútbol. Desde que nació DT siempre tuvo un espacio generoso para otros deportes. En determinado momento, con presencias como las de Gerardo Farfán, Wilder Buleje o la de Patrick Espejo, se llegaron a tener hasta ¡cuatro páginas diarias y, a veces, más! en un mismo suplemento hablando de distintos deportes. DT es el único que ha cubierto desde Juegos Olímpicos, Roland Garros, US Open, Mundiales de distintos deportes con presencia nuestra... no por TV o ahora por Internet.

-Te pido un repaso del final de temporada: ¿te parece que la ‘U’ es un justo campeón?

Hizo bien en todo. Fuera de las canchas saneando sus deudas y dentro de ella contrató bien, especialmente a su entrenador (Fabián Bustos) y con un plantel que tuvo sus vacilaciones defensivas pero que su buen arquero (Sebastián Britos) conjuró en suma terminó siendo el mejor de la Liga1 y un merecido y justo Campeón.

Universitario actual bicampeón de la Liga 1

-¿Cuál fue la gran diferencia entre ‘U’, Alianza Lima y Sporting Cristal este año?

Diría que los yerros se pagan caro. En la ‘U’ no los hubo, en Alianza Lima sí lo mismo en Cristal cambiando las cabezas, es decir los entrenadores. Y en contrataciones ni se diga. El Fondo Blanquiazul no pudo mejor tener nombre: permitió que el popular club victoriano se quedara sin título ¡ay! al fondo de aquellos que lucharán un cupo en la pre Libertadores que no fácil pasarla. De Cristal sus dirigentes más buscarán “éxitos” económicos fuera de las canchas que en la misma y hoy su principal cabeza está en serios problemas.

-¿Cómo miras está votación los Premios DT 2024 y cuál será tu rol en esta premiación?

Sumamente reñida por el esfuerzo y dedicación de nuestros deportistas que aún a costas de sacrificios y presupuestos magros que se le asignan a nuestras federaciones buscan salir adelante. Eso no tiene precio ¿Mi rol? Ser el presidente del jurado un honor que Carlos Salas, sub director del Decano, me ofreció y que gustoso acepté por considerarme un miembro más de esta gran familia periodística..

-¿Eres consciente de que eres y has sido el maestro para más de tres generaciones o no?

Si por el solo hecho de que esas generaciones han superado largamente al maestro, como hoy tú Miguel modestamente me calificas, bueno, te tendría que decir que sí. ¡Gracias!

