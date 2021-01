Conforme a los criterios de Saber más

El fútbol, como debe ser, no es ajeno a la realidad de nuestra sociedad. Con el número de casos y fallecidos por COVID-19 en aumento, el IPD ha sugerido que la Liga 1 se juegue solo en la capital, tal como sucedió en la edición 2020. Esta semana será clave para tomar una decisión, pues estamos a un mes exacto de su inicio. Son 12 de 18 equipos los que cuentan con su localía fuera de Lima y Callao, es decir, más de la mitad de sus participantes.

Tomando como referencia la edición del año pasado, en la que desde la séptima fecha se organizó en su totalidad en Lima, los dos finalistas y clasificados a la fase de grupos de la Libertadores fueron de la capital, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Aún así, los dos cupos restantes a la Libertadores y todos los de la Sudamericana fueron conseguidos por equipos no limeños.

Estos se reparten entre Ayacucho FC, Universidad César Vallejo de Trujillo, Carlos A. Mannucci de Trujillo, Universidad Técnica de Cajamarca, Sport Huancayo y FC Melgar de Arequipa. Tres cuadros del norte, uno del centro y dos del sur del país dirán presente en los torneos internacionales de 2021. Seis de ocho representantes peruanos son locales en el interior del Perú y aún tienen la incertidumbre si podrán jugar o no en sus ciudades.

Es más, el noveno y décimo del acumulado también eran cuadros de provincia. En resumen, la primera mitad de la tabla anual contó con equipos que debieron dejar sus ciudades de origen para viajar a Lima por la pandemia del coronavirus. Un mérito enorme, pues en todo el 2020 apenas jugaron tres partidos en sus estadios. En una situación normal, debían disputar 19.

Contando desde la séptima fecha, César Vallejo tuvo mejor rendimiento que la 'U' en la Liga 1, pese a jugar todos sus partidos en Lima. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

A esto podemos sumar que Ayacucho FC ganó la Fase 2 jugando todos sus partidos a poco más de 500 kilómetros de distancia del Ciudad de Cumaná. Es más, superó al limeño Sporting Cristal en la final jugada en el Monumental. Era la primera vez en once años de su historia que conseguía un título. La Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci pelearon hasta el último para seguir sus pasos.

Al otro extremo de la tabla, uno de los tres descendidos era un cuadro capitalino. Alianza Lima vivió la peor campaña de su historia como equipo profesional y no pudo evitar irse a la Liga 2 junto a Atlético Grau de Piura y Deportivo Llacuabamba, ambos del norte. Es más, Sport Boys, Academia Cantolao y Deportivo Municipal pelearon el descenso hasta las últimas jornadas.

Jugar en la ‘Ciudad de los Reyes’ no fue garantía de éxito para los equipos que no se movieron de su localidad. Pero eso no quita que el resto de participantes en la Liga 1 2021 esté a la espera de pisar sus escenarios. Las medidas de salud que tome el gobierno serán clave para el desarrollo del campeonato local. Víctor Villavicencio, en una entrevista a Gol Perú, anunció que los equipos podrían elegir sus localías de acuerdo a la situación de sus regiones.

- LOS NÚMEROS -

Si hacemos una tabla de la Liga 1 2020 con los partidos jugados en Lima desde la fecha 7, Sporting Cristal sería el cómodo puntero con 51 puntos, pero en el segundo lugar aparece la Universidad César Vallejo con 45. El conjunto de ‘Chemo’ sumó cuatro unidades más que la ‘U’, tercero, y debemos bajar hasta el puesto 11 para encontrar otro elenco capitalino (Universidad San Martín, 29).

Sporting Cristal no aprovechó jugar en Lima y perdió la final de la Fase 2 contra Ayacucho FC. (Foto: Twitter / @LigaFutProf)

Es decir, la supremacía y el buen nivel de los cuadro no limeños en el pasado torneo local fue demoledor. La Universidad César Vallejo ganó doce partidos y apenas perdió uno, solo superado en triunfos por los celestes e igualando en número de menos derrotas también por el equipo de Roberto Mosquera. Los rimenses perdieron ante Atlético Grau y los ‘poetas’, contra Municipal, recién en la antepenúltima jornada.

Si contamos los encuentros de las seis primeras fechas jugados en Lima y Callao, lo de la Universidad César Vallejo toma más mérito, pues apenas perdió un encuentro en todo el 2020. Sporting Cristal suma dos, pues debemos agregar una caída ante Carlos Stein en el Alberto Gallardo. El tercer equipo con menos derrotas pasa a ser UTC, con cuatro. Entre Alianza Lima (5) y Sport Boys (8) suman igual número de victorias en cancha que los trujillanos (13).

Bajo este análisis y en base a las clasificaciones internacionales, jugar en Lima no perjudicó tanto a los equipos de provincia, salvo el gasto y planificación de dejar sus ciudades de origen. Muchas personas de fútbol consultadas del tema coinciden en que las diferencias se han ido acortando con el paso de las décadas. Algo muy importante es la planificación de pretemporada que hacen ahora estos cuadros, impensable hace varios años. Con eso, pueden sostener una temporada regular de la mejor manera.

Liga 1: ¿Cómo se jugará el torneo peruano en el 2021?

Además, sus presupuestos han ido en aumento, casi igual o más que sus pares de Lima. Esto permite armar planteles más competitivos. Desde 2001, con Cienciano, ha sido casi normal ver a conjuntos fuera de la capital en definiciones por el título. Ha pasado en once de las últimas 16 finales de campeonato, con Juan Aurich (2011), FBC Melgar (2015) y Binacional (2019) dando la vuelta olímpica.

Finalmente, este crecimiento de nivel se nota en las clasificaciones a torneos internacionales. Desde la edición de 2009, al menos un equipo no limeño ha participado en Libertadores. Además, siempre hubo alguno en todas las ediciones de la Sudamericana, salvo la inaugural en 2002. Cienciano alzó el trofeo en la cara del River Plate Argentino en 2003, convirtiéndose en el único representante peruano en la Recopa. En ese torneo superó a Boca Juniors.

Tabla Liga 1 2020 Solo partidos jugados en Lima y Callao

Equipo PJ G E P Puntos 1 Sporting Cristal 25 16 7 2 55 2 U. César Vallejo 23 13 9 1 48 3 Universitario 26 14 6 6 48 4 Carlos A. Mannucci 24 11 8 5 41 5 Sport Huancayo 24 10 7 7 37 6 Ayacucho FC 24 10 7 7 37 7 UTC 23 8 11 4 35 8 U. San Martín 25 9 6 10 33 9 FBC Melgar 22 8 7 7 31 10 Cienciano 23 8 6 9 30 11 Cusco FC 23 7 9 7 30 12 Sport Boys 25 8 5 12 29 13 D. Municipal 26 6 10 10 28 14 Alianza UDH 24 7 6 11 27 15 Carlos Stein 24 7 6 11 27 16 Atlético Grau 24 5 10 9 25 17 Academia Cantolao 26 6 7 13 25 18 Binacional 21 6 5 10 23 19 Alianza Lima 25 5 7 13 22 20 D. Llacuabamba 23 4 5 14 17

*Se respetan los resultados en cancha, se cuentan partidos jugados y sin puntos restados por resoluciones.

Alianza Lima se fue al descenso, pese a jugar 25 partidos en la capital. (Foto: Twitter / @LigaFutProf)

- LA LIGA 2 -

La Liga 2 de 2020 también se jugó solo en la capital. Ninguno de sus diez participantes era de Lima Metropolitana, así que no hubo ventaja deportiva en ese aspecto. Eso sí, Unión Huaral, del norte de la región, quedó líder en la tabla regular, mientras que Deportivo Coopsol, local en Chancay desde hace varios años, quedó fuera de los Play Off de manera prematura.

Con fecha de inicio en abril, que le da un respiro a su organización, Alianza Lima es el único conjunto capitalino que dirá presente. En caso se juegue todo en la capital, volverá a contar con una ventaja que no aprovechó en la temporada anterior como equipo de Primera División. Por ahora se desconoce qué sucederá, así como lo que será una supuesta edición de la Copa Perú de 2021.

Alianza Lima: Carlos Bustos aclara los rumores sobre el fichaje de Kevin Quevedo para esta temporada

Cabe recordar que la Segunda División se jugaba con equipos solamente de Lima hasta 2005. A partir de la temporada siguiente, la FPF decidió que sea a nivel descentralizado y solo Deportivo Municipal (2006 y 2014), Sport Boys (2009 y 2017), Pacífico (2012) fueron los conjuntos de la capital y Callao que se quedaron con el título.

