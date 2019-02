Liga 1 EN VIVO: partidos, resultados y tabla de posiciones del certamen nacional | EN DIRECTO

Este viernes, sábado, domingo y lunes se jugará la segunda fecha de la Liga 1. Los focos estarán en el cotejo que sostendrá Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

La segunda jornada de la Liga 1 estará marcada por el cotejo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el Estadio Nacional. El partido resultará ser el más atractivo de la fecha y se disputará este domingo.

Este viernes el cotejo más llamativo será el duelo inédito entre Universitario de Deportes y el ascendido Molinos El Pirata en el Estadio Monumental de Ate.

El sábado continuará el fútbol y la segunda jornada de la Liga 1. Jugarán Ayacucho vs. Melgar, César Vallejo vs. Sport Huancayo y Sport Boys vs. Unión Comercio.

Liga 1 EN VIVO: resultados de la segunda fecha del certamen