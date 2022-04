Conforme a los criterios de Saber más

En el Perú, aún hay mucho por trabajar en el fútbol femenino. Sin embargo, la implementación de la Liga Femenina, en el 2021, significó un paso importante en el camino a la profesionalización de este deporte en nuestro país, que no deja de sumar seguidores. Y que comienza a ganarse un espacio en la empresa privada, hinchas, y crear estrellas como Adriana Lucar, Myriam Tristán, Fabiola Herrera, entre otras futbolistas, que son un ejemplo para las niñas que se ilusionan con un futuro en esta disciplina.

La Liga Femenina se desarrolló con el objetivo de tener un torneo ordenado y que permita a las futbolistas y los clubes organizarse con un fixture establecido y sedes oficiales ( el 2021 se jugó en el estadio de la Universidad San Marcos). Anteriormente, existía un Campeonato Nacional de Fútbol Femenino que iniciaba en las ligas distritales, luego se jugaban las provinciales y departamentales, y los clasificados disputaban la etapa regional y de esta ocho eran parte de la etapa nacional donde salía el campeón. Pero que no tenía un calendario establecido ni canchas reglamentarias y con los implementos adecuados para su desarrollo.

Actualmente, con este nuevo sistema, la Liga contempla 13 equipos que se enfrentan en busca del título nacional y del cupo a la Copa Libertadore s. Pero que, sobre todo, luchan por mayor igualdad, visibilidad y mejores condiciones. Más de las que ya vienen logrando, en cierto modo, desde el 2019 cuando el fútbol femenino se hizo visible gracias a los Juegos Panamericanos de Liga 2019.

En esta nota te contaremos cómo será el formato del campeonato que inicia este sábado 2 de abril con el debut de Universitario de Deportes ante UTC (1:00 pm) en el estadio Monumental, que por primera vez albergará un partido de mujeres. Duelo que, además, será transmitido por Movistar Deportes (canal 3 o 703 Movistar) al igual que todo el torneo.

¿Cómo se jugará la Liga Femenina?

Los equipos participantes jugarán una etapa regular de todos contra todos. Los seis primeros se enfrentarán en los PlayOffs Campeonato, y habrá semifinales y finales. En tanto, los que se ubiquen entre la casilla 7 y 13 jugarán los PlayOffs Descenso. El que termine séptimo descenderá a la Copa Femenina FPF 2023 y el club ubicado en el sexto lugar disputará un repechaje, a partido único, con el tercer lugar de la Copa Femenina 2022. El ganador se quedará en la Liga, mientras que el otro irá a la Copa.

Cabe resaltar que esta temporada el campeonato se jugará de forma descentralizada, por lo que los equipos participantes podrán respetar su localía. Asimismo, está programado para que pueda desarrollarse con público, a diferencia del 2021 que fue a puertas cerradas en el estadio San Marcos.

Equipo Sede Alianza Lima Estadio San Marcos Universitario de Deportes Estadio Monumental Sporting Cristal Estadio Alberto Gallardo A.Trujillo Estadio El Porvenir D.Municipal Estadio Andrés Bedoya Díaz U.César Vallejo Estadio Andrés Bedoya Díaz Carlos A. Mannucci Estadio Guadalupe Sport Boys Estadio Andrés Bedoya Díaz U.San Martin Estadio Andrés Bedoya Díaz Cantolao Estadio Andrés Bedoya Díaz FC Killas Estadio Andrés Bedoya Díaz Ayacucho FC Estadio Ciudad de Cumaná Club UTC Estadio Héroes de San Ramón

Por otro lado, en cuanto al campeón nacional tendrá la oportunidad de disputar la Copa Libertadores Femenina 2022 que se desarrollará en Ecuador entre el 13 y 28 de octubre con 16 equipos de las 10 federaciones asociadas a Conmebol.

País Equipo Vía de clasificación Argentina Boca Juniors Campeón del Torneo Femenino Clausura 2021 Bolivia Por definir Campeón del Campeonato Boliviano 2022 Brasil Corinthians Campeón de la Copa Libertadores Femenina 2021 Brasil Palmeiras Subcampeón del Campeonato Brasileño 2021 Brasil Ferroviária Tercer lugar del Campeonato Brasileño 2021 Chile Universidad de Chile Ganador del Campeonato Nacional de Chile 2021 Chile Santiago Morning Subcampeón del Campeonato Nacional de Chile 2021 Colombia Por definir Campeón de la Liga Profesional de Colombia 2022 Colombia Por definir Subcampeón de la Liga Profesional de Colombia 2022 Ecuador Por definir Campeón de la Súper Liga Ecuatoriana de Fútbol 2022 Ecuador Por definir Subcampeón de la Súper Liga Ecuatoriana de Fútbol 2022 Paraguay Por definir Campeón del Campeonato Paraguayo 2022 Paraguay Por definir Subcampeón del Campeonato Paraguayo 2022 Perú Por definir Campeón de la Liga Femenina 2022 Uruguay Por definir Campeón del Campeonato Uruguayo 2021 Venezuela Por definir Campeón de la Liga Femenina 2022

El vigente campeón: Alianza Lima

Tras vencer a Universitario de Deportes en la final nacional, Alianza Lima se consagró campeón de la Liga Femenina 2021, clasificando la Copa Libertadores de Paraguay, donde le tocó enfrentar a Deportivo Cali, Universidad de Chile y Real Tomoyapo en la fase de grupos (C ) y a Corinthians en cuartos de final. Instancia a la que llegó el club peruano, siendo el primero en conseguir esta hazaña.

Si se necesita traducir aquel esfuerzo a cifras, Alianza disputó 18 partidos en el año con 14 victorias, dos empates y apenas dos derrotas; 77 goles a favor y solo seis en contra. ¿La razón? El trabajo profesional que realizó el club, donde sus jugadoras ya cuentan con psicólogos, comando técnico completo (preparador físico, de arqueros), cuerpo médico, entre otros.

¿Lo mejor? Este año se dio un nuevo paso, cuando la institución blanquiazul decidió hacerle contrato profesional a siete de sus futbolistas. Se trata de Miryam Tristán, Adriana Lúcar, Sandy Dorador, Alison Reyes, Neidy Romero, Annie del Carpio y Heidy Padilla, quienes ya cuentan con un sueldo importante de entre 1500 y 3000 soles.

A Alianza Lima se sumó Sport Boys, que también ya cuenta con tres futbolistas en planilla: Isabel Barriga, Berioska Castro y Némesis Leal, delantera y volantes, respectivamente. Es decir, la Liga Femenina, en su proceso a la profesionalización, tiene 10 deportistas con un acuerdo formal y con beneficios con sus clubes.

Por otro lado, en el inicio de la temporada, Myriam Tristán no estará presente, tras sufrir una lesión en la rodilla. Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación.

Cindy Novoa: volvió a su casa

“Uno siempre busca superarse a sí mismo y qué mejor que hacerlo con Universitario, que siempre ha visto mi mejor versión. Significa muchos años de sacrificio, de trabajo y es un lugar donde me siento feliz”, aseguró Cindy Novoa, que tras su paso por Alianza Lima en la temporada 2021, regresa a Universitario de Deportes.

“En 2019 renuncié a todo por qué fui clara diciendo que la ÉTICA PROFESIONAL no era negociable, en ese instante teníamos un entrenador pervertido de menores. Yo desde mi lado busco la igualdad en mi deporte, se imaginan estar en mi posición. Ahí les dejo el dato, investiguen”, publicó la futbolista en sus redes sociales en aquel entonces.

Posteriormente, Jean Ferrari le dijo a Deporte Total que “Le brindamos todo el apoyo a una gran persona como Cindy. En la ‘U’ no sigue esa persona. Ya lo sacamos hace tiempo. Cindy es una crack en todo sentido”. La volante crema ha pertenecido a la ‘U’ desde el 2014 y ha sido campeona en cuatro oportunidades con Universitario (2014, 2015, 2016 y 2019).

Por otro lado, Universitario Femenino sumó su primer sponsor: Wawasana. “¡Un nuevo aliado llega a casa! Agradecemos la confianza de la marca peruana @wawasana_peru en ser el nuevo sponsor de nuestras ‘Leonas’. Estamos seguros que juntos trabajaremos por impulsar el fútbol femenino. ¡Bienvenidos!”, fue el mensaje que compartió la entidad merengue en redes sociales.

¿Qué pasó en Sporting Cristal?

El elenco rimense iniciará una nueva temporada al mando del profesor Doriva Bueno, quien fue contratado tras ser retirado de la Selección Peruana por denuncias presentadas por sus jugadoras.

La FPF destituyó de la Selección Femenina al DT Doriva Bueno (Comunicado: FPF)

Semanas después, el estratega confirmó una relación con la futbolista Macarena López, también de Sporting Cristal. “Estoy con ella, pero eso no indica que haya beneficiado a la chica o que haya estado en las convocatorias por estar conmigo. Que se dijera eso me molestó, porque no es la verdad”, aseguró Bueno a la radio peruana Ovación.

“Yo soy responsable de mi vida personal y está separada de mi vida profesional. Mi vida profesional la evalúa la Federación, pero nunca mezclé mi vida profesional con la personal”, agregó el técnico.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, la seleccionada nacional Katarina Comeseña con pasado en Alianza Lima y CD Partizan es considerada el fichaje del año. También tuvo la oportunidad de jugar en la Liga Universitaria de los Estados Unidos (Vandals Soccer). Alondra Vílchez, Julia Mamani, Katsumi Cheng y Alyssa Saccsara son los otros refuerzos.

Copa América: rumbo al Mundial

Este año el fútbol femenino tendrá un evento muy importante: la Copa América 2022. Evento que tendrá como sede Colombia del 8 al 30 de julio, fechas que la Liga Femenina habrá culminado, por lo que las seleccionadas llegarán al campeonato internacional con minutos en cancha.

El torneo otorgará tres cupos directos y dos repechajes para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023, y otros tres cupos para los Juegos Panamericanos de 2023, al cual Chile clasifica automáticamente por ser el anfitrión del evento.

