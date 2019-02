Liga MX EN VIVO: resultados, partidos y tabla de la octava fecha del certamen azteca | EN DIRECTO

Este viernes, sábado y domingo se jugará la octava jornada de la Liga MX de México. Los llamativos partidos estarán marcados por los duelos entre Monterrey vs. Puebla, Tigres vs. Atlas y León vs. Pumas.

Marchando en horas bajas y con los focos rojos encima, Cruz Azul y Querétaro intentarán corregir su rumbo en el fútbol mexicano este fin de semana ante Veracruz y Morelia, respectivamente, por la octava jornada del torneo Clausura-2019.

Totalmente desfigurado en comparación con lo que fue durante el torneo anterior, Cruz Azul requiere de un resultado positivo porque su técnico, el portugués Pedro Caixinha, podría tener las horas contadas en el banquillo.

Por su lado, el Querétaro acaba de hacer el relevo en la dirección técnica. Rafael Puente le dejó el lugar a Víctor Manuel Vucetich ante un inicio que no podría ser peor.

Liga MX: partidos y resultados de la octava fecha del certamen azteca