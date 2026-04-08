Con la jerarquía que las caracteriza, la Universidad San Martín logró remontar un complicado partido a Universitario y clasificó a la gran final de la Liga Peruana de Vóley, tras superar a las cremas en el ‘extragame’ de las semifinales.

La San Martín obró el milagro remontando un 12-8 en el quinto set para ganarlo por 15-13 y así llevarse los boletos para la definición ante Alianza Lima, tal como fue hace dos temporadas.

Con parciales de 25-23, 20-25, 25-21, 18-25 y 15-13, la San Martín pudo doblegar a las ‘Pumas’ y las dejaron sin su primera final en tres años de su vuelta a Primera.

Mientras, las santas regresan a la final luego de un año y volverán a medirse a Alianza, en el que también puede ser llamado un clásico del vóley nacional.

Liga Peruana de Vóley

Los encuentros por el título se jugarán el domingo 19 y domingo 26 de abril y en caso se necesite disputar un ‘extragame’, este se realizará el 3 de mayo.

Vale recordar que este año se han enfrentado ya tres veces las blanquiazules y las santas: dos por la Liga (una victoria por lado) y una vez en la fase de grupos del Sudamericano, con triunfo de Alianza.

**