¿Quién se reforzó mejor? Tres especialistas analizan a los grandes candidatos en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

El mercado de fichajes del vóley peruano estuvo más activo que nunca. Alianza Lima, bicampeón nacional, reforzó su plantel pensando en tres frentes: la liga local, el Sudamericano y el Mundial de Clubes. San Martín apostó fuerte y remeció el mercado. Universitario renovó su proyecto con Francisco Hervás y seis extranjeras. Regatas, subcampeón, confió en la experiencia con jugadoras de renombre.

En Deporte Total hicimos la consulta a tres especialistas en la materia para tener un panorama más amplio sobre los grandes candidatos de esta temporada y las jugadoras que son las llamadas a destacar con nuevo equipo. Conversamos con Martín Fernández (La Cátedra Deportes), Raúl Castagneto (Movistar / Dosis de vóley) y Raquel Stolar (Sobre la Net) analizan los movimientos del mercado y proyectan a los favoritos.

Raúl Castagneto (Movistar Deportes / Dosis de Voleibol)

De todos los equipos, los cuatro primeros de la temporada pasada han sido los que mejor se han reforzado a nivel de individualidades: Alianza, Regatas, San Martín y la ‘U’. Todos han hecho jales importantes, ya sea de jugadoras nacionales o internacionales. Pero el que está por encima es Alianza.

Alianza tiene jugadoras que son mundialistas o seleccionadas en sus respectivos países, que han jugado en ligas importantes o inclusive en Juegos Olímpicos. Y tiene total sentido porque Alianza no sólo se refuerza para la Liga Nacional. Tiene que traer nombres importantes, que tengan ese rodaje como para poder ir a competir con equipos que son de los mejores del mundo. Lo que diferencia a Alianza del resto es que se suman a una base que ha tenido un desarrollo grande en la última temporada, además de ser bicampeonas nacionales. Hay jugadoras que ya pueden decir que son subcampeonas de un Sudamericano de Clubes. Eso también es diferente. Regatas, San Martín, Universitario, el mismo Circolo, Atenea, también tienen grandes jales. Creo que hay bastante trabajo y bastante potencial como para competir.

El plantel de Regatas Lima para la temporada 2025-26.

Martín Fernández (La Cátedra Deportes)

En teoría se han reforzado convenientemente los equipos de mayor inversión: San Martín, Regatas, Alianza Lima y Universitario. En un escalafón mayor, por lo poco que se ha visto, aún no hemos observado a Alianza Lima completo, que tiene como gran refuerzo a la armadora de selección colombiana (María Alejandra Marín), aparentemente San Martín es el equipo que mejor se ha reforzado. Luego Alianza Lima. La San Martín tiene variantes y muchas nacionales buenas. (Angélica) Aquino, que fue una de las mejores el año pasado. Aixa Vigil, que la vi muy bien, y tiene la incorporación de la mejor armadora, Paola Rivera de México.

Esto es algo muy relativo porque todavía no hemos calibrado la verdadera dimensión. Yo colocaría a Atenea como posible revelación del campeonato. Ha contratado gente joven como la central venezolana (Isabel) Fernández, también Nicol Pérez de Argentina, de selecciones juveniles. Tiene a Ariana Vásquez, la mejor proyección del voleibol peruano, que estuvo en el Mundial U-17, también en el U-19 y ahora está en los Bolivarianos.

Raquel Stolar (Sobre la Net)

Sobre el papel, San Martín, es el que mejor ha contratado. Se trajo a la mejor armadora en la última liga (Paola Rivera). Ha contratado una opuesta súper interesante y además ha vuelto a tener una vez más en su plantel a (Fernanda) Tomé y a (Simone) Scherer, que son jugadoras ya casi emblemáticas de la institución. También marca la diferencia con los demás equipos, que también se han reforzado muy bien, es el hecho de que han logrado conseguir jales nacionales bastante interesantes, como es el de Angélica Aquino, que es una de las mejores jugadoras de la liga, o Aixa Vigil, que fue también una manera de romper el mercado, llevándosela de Alianza.

Alianza Lima también está contando con jales extranjeros muy interesantes, como es Elina Rodríguez, María Alejandra Marín, que son los más fuertes porque son jugadoras de selección nacional. Y por supuesto, también vuelve a renovar con Lazcano, que viene varias temporadas marcando la diferencia. Luego podemos hablar de Regatas, que creo que ha hecho un equipo bastante equilibrado y se ve bien.

