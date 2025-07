Refuerzos de selección y mucho nivel: ¿cómo se alistan Alianza, Universitario, San Martín y Regatas para la temporada más exigente de la Liga Peruana de Vóley?

Quien diga que el vóley no mueve pasiones se engaña a sí mismo. El deporte ha vuelto a adquirir notoriedad en los últimos años y es un facto que no admite discusión. En cada definición, la fiesta está garantizada, la familia se une frente a una pantalla para alentar a su equipo y los colores embellecen un ambiente que es imposible ignorar. Y mientras la Liga Peruana de Vóley hace un pausa para darle paso al mercado de fichajes, los cuatro mejores clubes del último torneo (Alianza Lima, Universitario, San Martín y Regatas Lima) van armándose para lograr un solo objetivo: el título nacional.

Tras la coronación de Alianza Lima en mayo pasado, venciendo en dos de tres partidos a Regatas Lima en la final, el foco de atención de los primeros cuatro equipos está puesto ahora en el próximo campeonato. Noviembre es el mes escogido para iniciar la temporada 2025/2026; y si bien hay un tiempo considerable para planificar, ya empezaron a mover sus fichas con jugadoras de selección.

Alianza Lima ganó los títulos nacionales del 2023/2024 y 2024/2025 de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza encontró armadora

En Alianza Lima no piensan otra cosa más que en el tricampeonato. Luego de haber logrado los títulos de la Liga Peruana de Vóley en 2023/2024 y 2024/2025, el cuadro blanquiazul quiere su tercera corona consecutiva y el armado del plantel ya está en marcha. Cenaida Uribe, jefa de equipo, priorizó la renovación de la base campeona. Lo primero fue asegurar al DT argentino Facundo Morando, quien renovó por una temporada más, y a la MVP del último campeonato, ‘Chabelita’ Sánchez.

Pero no son los únicos. Maeva Orlé y Clarivett Yllescas también firmaron la renovación, todas pilares del bicampeonato, y seguramente se sumarán más voleibolistas en el transcurso de los días. Sin embargo, con lo que Cenaida sí viene lidiando -por ahora- es con bajas como las de Marina Scherer, Julieta Lazcano, Aixa Vigil, Sonaly Cidrao y Fabiana Távara, quienes dejaron el equipo para emprender otros retos.

De ese grupo, la salida de Scherer y Távara dejó sin una armadora a las íntimas y se volvió una urgencia para el club. “La idea es traer una armadora que tenga un juego rápido, que se adapte a nuestra idea, juegue bien por el centro y con experiencia”, había dicho Morando. Y Cenaida cumplió, porque la colombiana María Alejandra Marín fue anunciada como nueva refuerzo blanquiazul. Tiene 29 años, viene de la liga francesa y es miembro de la selección ‘cafetera’. Una contratación que ya ilusiona al hincha blanquiazul.

A Marín se suma la peruana Sandra Ostos, quien dejó Circolo Sportivo Italiano para cumplir su sueño de jugar en el equipo del que es hincha; y la argentina Elina Rodríguez, quien llega como refuerzo estrella esta temporada. La ‘Pantera’ tiene 27 años, juega como punta, es seleccionada de su país y actual campeona de la Copa América de Vóley. Un refuerzo de lujo que ilusiona al hincha y potencia a un plantel que aspira a todo: lograr el tricampeonato y disputar el Mundial de Clubes.

Universitario y la escuela brasileña

Si hubo un equipo que se ganó la admiración de todos en la última Liga Peruana de Vóley fue Universitario. En su segunda participación en la máxima división, las cremas finalizaron en el cuarto lugar y dejaron una grata impresión entre sus hinchas, quienes no esperan menos en la próxima temporada. Ahora, convencidas de lo que pueden lograr, vienen planificando un equipo que pueda salir campeón.

Lo primero fue cambiar de DT. Después de tres años, César Arrese dejó el cargo y en su lugar asumió el español Francisco Hervás, exseleccionador de Perú y España, además de ser campeón nacional en 2016/2017 con Regatas Lima. El nuevo rumbo deportivo que quieren las Pumas va acorde con el estilo de Hervás, quien está presente en las decisiones de las contrataciones y también aprobó la llegada de Daniela Muñoz, ex San Martín.

Pero lo que realmente genera impacto en el mercado de fichajes de la U son las tres brasileñas que anunciaron. Se trata de Angélica Malinverno, Maluh Oliveira y Mara Leao, jugadoras experimentadas y con nivel de selección. Angélica tiene 35 años, es central, llega procedente de Portugal, medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y campeona sudamericana en torneos juveniles.

Maluh tiene 32, juega como opuesta y llega procedente de la liga de Brasil. A nivel internacional, obtuvo la medalla de plata en el Sudamericano de Clubes 2017 y en el Mundial de Clubes 2018, consolidándose como una de las más valiosas del continente. Por último, Mara tiene 34 años, es central y jugó en el vóley europeo. Fue medalla de bronce con Brasil en el Grand Prix 2015 y campeona de la Copa Panamericana 2018; además de ser subcampeona del Mundial de Clubes en 2018. Su trayectoria será un plus para el conjunto crema.

San Martín busca DT

Para muchos, San Martín fue el favorito de la última liga, pero terminó en el tercer lugar, siendo superado por Regatas y Alianza. El resultado no fue el esperado y la dirección deportiva decidió renovar al plantel, empezando por la cabeza del equipo: el brasileño Vinicius Gamino dejó el cargo como DT y ahora las ‘santas’ están en búsqueda de un nuevo entrenador para asumir las riendas del grupo. Hay algunas opciones del exterior, pero todavía nada confirmado.

Como parte de la renovación del equipo también salieron Daniela Muñoz, Keira Zelada y la brasileña Ivna Colombo. Sin embargo, aseguraron la continuidad de tres pilares en la última campaña: Fernanda Tomé, Simone Scherer y Brenda Lobatón. Estas tres últimas tuvieron un buen rendimiento en cancha, destacaron en sus posiciones y son fundamentales en el armado de un nuevo plantel por su calidad.

Pero no son las únicas. A ellas se sumaron Aixa Vigil, ex Alianza Lima, y Angélica Aquino, ex Rebaza Acosta, ambas jugadoras experimentadas y titulares en sus anteriores equipos. El objetivo para el cuadro universitario es volver a ser campeón, una distinción que no logran desde la temporada 2018/2019, cuando vencieron en la final a Circolo Sportivo Italiano.

¡𝘼𝙄𝙓𝘼 𝙑𝙄𝙂𝙄𝙇 𝘼 𝙇𝘼 𝙐𝙎𝙈𝙋!🏐✍🏻



Luego de consagrarse bicampeona con Alianza Lima, Aixa Vigil continuará su carrera en la Liga Peruana de Vóley defendiendo los colores de la U. San Martín en la temporada 2025/26. pic.twitter.com/qqui11OD2j — dosisdevoleibol (@dosisdevoleibol) June 13, 2025

Regatas se toma su tiempo

A diferencia de los equipos anteriores, Regatas Lima apuesta por su base y se toma el tiempo necesario para sumar refuerzos. De hecho, solo una jugadora se ha anunciado hasta ahora: se trata de Nicole Johansson, quien se desempeña como central y llega procedente de Circolo Sportivo Italiano. Por lo demás, el subcampeón peruano se toma con calma los fichajes, sin el apuro de sus competidores.

No obstante, el cuadro chorrillano se caracteriza por mantener a la base de su equipo año tras año, más allá de que necesite cubrir algunas zonas. Por ahora, ha renovado con Kiara Montes, de excelente torneo, y también confirmó la continuidad del argentino Horacio Bastit como entrenador. Lo más probable es que continúe con las renovaciones en los próximos días y sume algunos refuerzos.

*******

