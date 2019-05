Lima 2019: ¿debería la Federación de Natación cambiar de opinión y poner a Mauricio Fiol? | VOTA

El nadador Mauricio Fiol ha salido, a través de sus redes sociales, a elevar su queja porque no competiría en el estilo mariposa en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019.

Fiol, quien viene cumpliendo hasta el 11 de junio una sanción por dar positivo en la prueba antidopaje en Toronto 2015, logró ser inscrito por la Federación Deportiva Peruana de Natación para Lima 2019, debido a que el próximo 11 de junio quedará habilitado para competir.

Sin embargo, Mauricio se ha quejado debido a que no lo inscribirían en las pruebas de mariposa, las que son su especialidad. "El comando técnico ha informado que no voy a competir en los 100 y 200 mariposa. Solo me van a dejar competir en las pruebas donde nadie ha logrado clasificar", asegura en un video que publicó en sus redes sociales.

El video publicado por Mauricio Fiol (Facebook)

"Los tiempos que vengo logrando son mejores que mi récord nacional y mucho mejores que los tiempos que se lograron en el selectivo", aseguró Fiol.

Pese a las afirmaciones del nadador, de manera oficial no se le puede medir tiempos ya que todavía se encuentra sancionado. La Federación Deportiva Peruana de Natación está impedida de poder hacerle un control para verificar sus tiempo debido a esa suspensión.

LA RESPUESTA

El Comercio conversó con el presidente de la federación, Eduardo Tabini. Él explicó el tema de Mauricio Fiol antes de que el nadador salga a hacer pública su queja.

"Mauricio tiene seguro los 200 libres y las postas", explicó el directivo. Respecto de las pruebas de mariposa, explica las razones por las que Fiol no estaría considerado. "El tema pasa porque en las marcas de mariposa hay gente que las ha hecho. Tendría que sacar a otros nadadores para ponerlo a él, y eso no es justo. La federación es de todos los nadadores", aseguró.

Respuesta de la Federación de Natación a Mauricio Fiol. (Foto: captura)

"A él no se le puede controlar según el reglamento de la Wada [Agencia Mundial Antidopaje]", aseguró, con lo que los tiempos de Fiol no pueden ser comparado con las marcas que hayan establecido otros nadadores en las pruebas de mariposa. "Ya pasó el tiempo. Las plazas ya están cubiertas", agregó Tabini. La lista de deportistas inscritos en las respectivas pruebas se debe enviar el 16 de mayo.

"No es un problema de calidad, es un problema ético. Tendría que sacar a uno", argumentó el titular de la federación, quien además indicó que si deciden incluir a Fiol en esas pruebas de nada habrían servido los selectivos que se han realizado. Ya la federación se encargó de publicar sus razones a través de un comunicado en sus redes sociales, donde explica claramente que tres nadadores cumplieron exitosamente con los requisitos para participar en esas pruebas que Fiol exige competir.

La respuesta contundente de Fiol

Tras la versión de la Federación de Natación, Mauricio Fiol se comunicó con El Comercio para brindar un descargo: "No estoy preparado para competir en los 200 libres y postas. Mi especialidad y en la que estoy seguro que puedo pelear una medalla es en el estilo mariposa. Yo pido que se evalúen las marcas y no por falta de compañerismo, es por mejorar el nivel del equipo. Al final de cuentas, no importa si soy yo u otro nadador, lo que queda es el resultado para el país".



Lueg acotó: "Los Panamericanos es una competencia con mucha jerarquía, es la segunda más importante para nosotros. No puedo competir en algo que no me he preparado, sería irresponsable. De persistir este escenario, lamentablemente no aceptaré la inscripción en Lima 2019".

CLASIFICADOS

También se han elevado quejas por la cantidad de nadadores inscritos para Lima 2019. La federación anunció una lista de 26 clasificados, pese a que se puede inscribir hasta 36 deportistas.

Tabini explicó que para armar la lista de clasificados se estableció un tiempo a cumplir llamado Marca Perú. Esta se llevó según un criterio técnico con el promedio de la Marca B solicitada para Lima 2019 y la Marca que logró el puesto 16 en Toronto 2015. Ese promedio, que resulta mejor que la Marca B es la base de medición para establecer a los clasificados.

Además, la cantidad es menor de lo permitido porque en el caso particular de la natación hay deportistas que repiten en algunas pruebas, como en las de 50 y 100 metros de los distintos estilos, eso hace que se limiten los cupos.

Esta semana se reunirá el comando técnico para establecer los últimos detalles y es posible que se puedan integrar algunos nadadores más en la lista de participantes para Lima 2019.