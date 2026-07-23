Por Christian Cruz Valdivia

El deporte peruano empieza la cuenta regresiva para volver a vivir una experiencia inigualable. Desde hoy, resta exactamente un año para lo que serán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. El 23 de julio del próximo año se realizará la ceremonia de inauguración oficial para lo que serán los segundos Panamericanos en nuestro país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.