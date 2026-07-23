El deporte peruano empieza la cuenta regresiva para volver a vivir una experiencia inigualable. Desde hoy, resta exactamente un año para lo que serán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. El 23 de julio del próximo año se realizará la ceremonia de inauguración oficial para lo que serán los segundos Panamericanos en nuestro país.

Ya Lima vivió a lo grande lo que fue la edición del 2019 y se espera que la del 2027 realce lo que ya se ha mostrado al mundo: sedes de primer nivel, deportistas entregando su máximo esfuerzo y sobre todo, un país es acoge de la mejor manera a las naciones hermanas que vienen a competir y compartir los mismos sueños.

El 23 de julio del 2027 Lima volverá a estar en los ojos del mundo y para ello se deben preparar los mejores Juegos Parapanamericanos y Parapanamericanos. El Comité Organizador hoy lo preside el IPD, con Sergio Ludeña como el máximo representante.

Los Juegos Panamericanos se vivirán del 23 de julio al 8 de agosto del 2027, sin embargo, las competencias empezarán el 21 con el béisbol y el 22 de iniciará el críquet. Como se recuerda, la fecha inicial estaba prevista para el 16 de julio, pero Panam Sports cambió el calendario para que Lima 2027 no se cruce con otros grandes eventos, como el mundial de natación, que acaba el 18 de julio.

Mientras que los Parapanamericanos desde el 20 al 29 de agosto del próximo año.

“Tras el histórico precedente de Lima 2019, la capital peruana se prepara con orgullo para albergar nuevamente la fiesta deportiva multidisciplinaria más grande del continente americano”, destaca Panam Sports, organización encargada de velar por esta competencia.

Panamericanos

41 delegaciones nacionales miembros de Panam Sports

delegaciones nacionales miembros de Panam Sports +6.900 atletas de alto rendimiento en competencia

atletas de alto rendimiento en competencia 38 deportes y 58 disciplinas en el programa técnico

deportes y disciplinas en el programa técnico 6 sedes principales

sedes principales 1era vez del críquet en la competencia Panamericana

vez del críquet en la competencia Panamericana 3era ciudad con dos Juegos: Lima 2019 y 2027, Ciudad de México (1955 y 1975) y Winnipeg (1967 y 1999).

Parapanamericanos

34 países miembros del Comité Paralímpico de las Américas.

países miembros del Comité Paralímpico de las Américas. 2 ,000 plazas

plazas 17 deportes y 18 disciplinas

deportes y disciplinas 323 eventos por medallas

Y una de las acciones que se tomaron en los últimos días fue la elección de la mascota oficial. Tras una convocatoria abierta para diseñar a la mascota y una votación por parte del público, fue Rimo el elegido. Se trata de un gecko, especie endémica de la ciudad de Lima.

Erica Lang, directora de Planificación y Gestión Operativa del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, destacó el rol que tiene la Mascota en los Juegos: “Construye identidad, refleja las características que se identifican con Lima, la ciudad anfitriona, y al final con toda la ciudadanía peruana. La verdad es que la mascota es una embajadora emblemática de todos los juegos Multideportivos”.

Lima 2027

Además… El logo “En esa vibra, Lima27 tiende un vínculo por el Pacífico, un puente entre ciudades, generaciones y sueños. Es el puente entre el sueño continental y la consagración global. Desde Lima, los caminos se trazan hacia Los Ángeles 2028”, indicó el presidente del Comité Olímpico peruano, Renzo Manyari. “Nuestra antorcha es un símbolo peruano para el mundo, es el fuego que nace desde Machu Picchu y toda la forma de Huayna Picchu”, agregó Manyari.

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