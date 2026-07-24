MIRA: Lima 2027: a un año de los Juegos Panamericanos, las cifras y detalles del evento multideportivo

Dentro de un año, el próximo 23 de julio se vivirá la inauguración del certamen multideportivo en el Estadio Nacional y para tener un mejor rostro, el Comité Organizador anunció una millonaria inversión en varias obras en diversos escenarios.

El presidente del Comité Organizador y del IPD, Sergio Ludeña, infirmó que se suscrito un convenio con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para ejecutar inversiones por más de 145 millones de soles en escenarios estratégicos. Entre ellos se contemplan mejoras en el Estadio Nacional (cobertura del recinto, tribunas y palcos y señalética reglamentaria), además de trabajos en el Coliseo Dibós, Polígono de Las Palmas, Villa Deportiva Regional del Callao y la Escuela de Equitación del Ejército.

Sin embargo, la mejor noticia fue que se construirá nuevas instalaciones para tres deportes. Se levantará un complejo de tenis en la Villa Panamericana con canchas de primer nivel con tribunas, campos de entrenamiento, vestuarios y áreas de prensa. Esta obra se estaba planeando desde hace mucho junto a la Federación Peruana de Tenis, ya que Lima 2019 no dejó un legado para esta disciplina.

En la misma Villa Panamericana se construirán los campos de críquet, deporte que se disputará por primera vez en los Juegos. La zona destinada para ambas obras es la que está en la zona cercada entre la Villa Panamericana, entra la Av. El Sol y la Av. Mariano Pastor.

IPD

Los campos de escalada deportiva, disciplina que no hubo en Lima 2019 y sí en Santiago 2023, se ubicarán en la parte más cercana al Polideportivo Lucha Fuentes, siempre en el Complejo de Villa El Salvador.

Detalles de estas obras aún no se han dado a conocer, ya que se deben empezar a elaborar los expedientes de cada una de ellas.

El área sombrada de rojo será destinada para las nuevas obras. En círculo, la ubicación de la Villa Panamericana En cuadrado, lo que es el Polideportivo Lucha Fuentes.

Además… Otros detalles Lima 2027 presentó hace unos días a su mascota oficial. Tras una convocatoria abierta al público y una votación entre miles de seguidores, se eligió a Rimo, un gecko, especie endémica de la ciudad de Lima. Erica Lang, directora de Planificación y Gestión Operativa del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, destacó el rol que tiene la Mascota en los Juegos: “Construye identidad, refleja las características que se identifican con Lima, la ciudad anfitriona, y al final con toda la ciudadanía peruana. La verdad es que la mascota es una embajadora emblemática de todos los juegos Multideportivos”.

Antes ya Lima 2027 había presentado a la frase "Juntos Brillamos Más" y a su emblema, un firma que es un trazo libre, fluido y lleno de movimiento que representa a una ciudad que abraza, inspira y deja huella. «Esta identidad visual refleja la esencia de una ciudad que inspira a superarse cada día y que está lista para volver a abrirle las puertas al continente. Cada trazo representa movimiento, encuentro y la energía de millones de historias que se cruzarán en Lima 2027», señaló Sergio Ludeña, presidente del Comité Organizador.

Y a inicios de año se presentó el logo oficial. La palabra Lima27 en la que se resalta la L y la A, porque es en estos Juegos donde nace el camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Además, lleva una antorcha entre la A. "En esa vibra, Lima27 tiende un vínculo por el Pacífico, un puente entre ciudades, generaciones y sueños. Es el puente entre el sueño continental y la consagración global. Desde Lima, los caminos se trazan hacia Los Ángeles 2028. Y nuestra antorcha es un símbolo peruano para el mundo, es el fuego que nace desde Machu Picchu y toda la forma de Huayna Picchu”, explicó el presidente del COP Renzo Manyari.

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Lima 2027 está oleada y sacramentada y la directiva de Panam Sports viene cumpliendo visitas constantes de evaluación, pero ya de manera específica, es decir para temas en particular como transportes, sedes, prensa, etc.

Pero hay una visita importantes para la organización local. A fines de agosto se realizará en Lima la Asamblea de Panam Sports, por lo que llegará la plana mayor de dicha organización, todos los presidentes de Comités Olímpicos y presidentes de las Federaciones Panamericanas. El 26 de ese mes se dará a conocer a todos los avances de la organización de los Panamericanos y Parapanamericanos y se realizará una visita a las sedes, luego, los siguientes días se elegirá a la sede de los Panamericanos Junior 2029.

Panam Sports

El Estado ha estado apoyando cada uno de los pasos de Lima 2027, ya que fue declarado de interés nacional apenas se designó a la capital como sede. Para lo que venga en adelante será el gobierno de la presidente Keiko Fujimori la que determine el camino. Ya en el último debate, la lideresa de Fuerza Popular había dejado claro que el deporte iba a ser uno de sus pilares en su gobierno, y antes, en el debate técnico fue Carlos Neuhaus, presidente del Comité Organizador de Lima 2019, el encargado del tema y resaltó lo hecho hace siete años. “Los Panamericanos son el ejemplo donde el Perú ejecutó infraestructura de nivel mundial en tiempo récord y por debajo del presupuesto”, destacó el político.

El Comercio pudo saber que el proyecto deportivo del gobierno tiene muy presente la alta competencia, pero también apunta mucho al deporte masivo, y eventos como Lima 2027 son un primer gancho para atraer a más jóvenes a diversas disciplinas. Mientras, en el Plan de Gobierno de Fuerza Popular aceptan que existe un déficit de infraestructura en todo nivel, y recuerdan que el IPD tiene un plan de contar con 179 instalaciones optimas a nivel nacional con miras al 2030 y para ello se requerirá una inversión de más de casi dos mil millones de soles.

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