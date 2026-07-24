Por Christian Cruz Valdivia, Miguel Villegas

Lima volverá a sentir la emoción del deporte continental. Dentro de un año se vivirá lo que serán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 y ya se están ultimando detalles necesarios para que la fiesta sea completa y nuevamente se le vuelvan a catalogar como los mejores de la historia.

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