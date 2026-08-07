Por Miguel Villegas

Cada tanto, Lima se convierte en una inmensa pista de aterrizaje para distintas naves nodrizas que traen a un extraterrestre. En el deporte se les llama así a los elegidos, esos atletas tocados que más que transitar una época, la definen. Los 70, por ejemplo, son de Muhammad Ali. Los 80 de Diego Armando Maradona. Los 2000 de Usain Bolt. Y los años nuevos le pertenecen a esa carismática señorita que quiebra todas las leyes de la física, ganadora de 41 medallas olímpicas y mundiales, campeona olímpica en Río 2016, y seis veces campeona del mundo, es decir, Simone Biles. Ella está en Lima, mientras esquiva los desvíos en la avenida Arequipa, para abrir fuegos a un año de los Panamericanos Lima 2027. En realidad, está aquí inspirar.

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