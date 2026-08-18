Por Natalia Delgado

El pasado feriado 6 de agosto, por la Batalla de Junín, no fue una fecha cualquiera para Lima 2027: marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. A casi un año del evento multidisciplinario, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, llegó al país para ser parte de la fiesta y conversó en exclusiva con El Comercio en medio de las actividades. El balance fue claro: el legado de infraestructura de Lima 2019 es el activo más valioso para la organización, el compromiso de Keiko Fujimori con el proyecto, y el transporte es el mayor desafío a resolver.

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