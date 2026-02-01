Neven Ilic, presidente de Panam Sports: “No es tan necesario construcciones gigantescas como fueron las que tuvimos para el año 2019″

—¿Qué sensaciones de esta primera reunión técnica?

Creo que estamos viendo ya a un equipo de trabajo bastante consolidado. Las cosas más relevantes dentro de la organización de unos juegos son la construcción de la villa y la construcción de cada uno de los recintos deportivos necesarios para el desarrollo de los deportes. Lo que hemos visto nos parece fantástico.

—¿La infraestructura es lo que sostiene estos Juegos?

Creo que el legado que dejó Lima 2019, el Perú lo ha aprovechado en toda su extensión. Los recintos están impecables, listos para realizar los eventos mañana si quisiéramos. De la infraestructura, desde un punto de vista físico, nos encontramos con exactamente lo mismo que dejamos el día que nos fuimos de Lima, por lo cual a un año y medio de los Juegos tener lista la infraestructura nos da mucha tranquilidad. Hoy en día los desafíos son operativos, son la conformación de los equipos de trabajo, los profesionales.

—¿La base siempre será Lima 2019?

Hemos encontrado todo el apoyo que es necesario para la realización de los Juegos y estamos con la filosofía de poder rescatar a todos los grandes talentos que fueron parte de Lima 2019 y que ya tienen la experiencia. Muchos de ellos llegaron a Santiago también, por lo cual tienen la experiencia ya de dos Juegos. Así es que, como te digo, hoy día nuestro desafío y el desafío de del Perú es la parte operativa que me tiene muy tranquilo porque veo que está la voluntad, está la experiencia, así que estoy seguro de que tendremos nuevamente unos grandes Juegos Panamericanos en el Perú.

—Lo operativo será siempre lo más complicado.

Primero he de decirte que uno no está tranquilo en esta organización. Aquí hay que mantener el trabajo profesional, la vigilancia, la atención hasta el último momento, porque existen muchísimos detalles en la operación de unos Juegos y cuidar de cada uno de ellos es lo relevante y lo que al final del camino permite que los Juegos sean un éxito o no lo sean. Desde el punto de vista de operaciones, sí estoy completamente de acuerdo contigo, que es lo más difícil de la organización de unos Juegos y es difícil porque uno planifica mucho.

—De lo planeado a llevarlo a lo operativo hay mucho lugar como para equivocarse

Hoy día estamos en una etapa de planificación y como yo les he dicho siempre, esta es la etapa fácil, una etapa donde nos sentamos, planificamos, inventamos, soñamos. Pero la etapa difícil es cuando se inauguran los Juegos y hay que operarlos y lo importante es tener gente profesional que ya haya cometido errores, haya solucionado los errores y tenga la experiencia de todas las cosas sensibles que van a aparecer y hay que tener la experiencia para poder resolverlas a tiempo. Y eso es lo que da la tranquilidad de estar conformando un equipo de gente que ya hizo los procesos, sabe dónde nos podemos equivocar, por lo cual podemos anticipar todo ese tipo de situaciones y poder resolverlas a tiempo.

—¿Preocupa que el mensaje haya sido que Lima 2027 no será mejor que Lima 2019?

Primero decir que lo que hicieron el 2019 fue fantástico, pero nosotros como Panam Sport trabajamos para que cada uno de nuestros eventos sea superior al evento que ya realizamos. Eso sí va a pasar. Creo que existe la voluntad. Siempre existen nuevas formas de mejorar ciertos aspectos y Panam Sport va a estar enfocado en que sean aún mejores que los Panamericanos de Lima 2019.

—¿Ya hay gente trabajando en eso?

Existe ya personal contratado. Nosotros nos pusimos como meta con el presidente del IPD, con Sergio Ludeña, de tener en esta visita y estaba condicionada a que ya la primera parte de la estructura estuviera contratada. En el organigrama definimos la estructura jerárquica, pero también definimos las ocho áreas que a nosotros nos parecen que es fundamental que sean contratadas porque son las áreas que van a que tienen cierta sensibilidad y que son las que tenemos que empezar a ejecutar. Las ocho cabezas que nosotros solicitamos están contratadas por darte un ejemplo, el director general operativo, el encargado de ceremonias, el encargado de la villa, el encargado de infraestructura. Esa primera línea de 10 personas ya está contratada, está trabajando y a partir de ese equipo se empieza a estructurar el equipo que trabaja con ellos, que da asistencia a cada una de estas áreas, que es el segundo paso que nos hemos puesto como meta al 30 de marzo. El 30 de marzo se debe tener la segunda línea, que es lo normal, no necesitamos llenarnos de gente hoy día, sino que todas estas contrataciones tienen un proceso.

—¿Preocupa que no existan contratos para temas de transporte y para adquirir materiales?

Ese tema está completamente en carpeta es parte de los temas que tratamos hoy día, que también tiene una secuencia y que le dimos un nivel de importancia a cada una de estas cosas. Dentro de las cosas que más nos importan es transporte. Obviamente transporte involucra muchas cosas, involucra transporte aéreo de más de 10,000 personas, transporte terrestre, movilidad dentro de la ciudad. Eso es un es una licitación internacional que se están preparando las bases para poder realizarlo. Después existe también el segundo desafío que pusimos, una revisión de todo el equipamiento deportivo que hoy día tiene el Perú y hacer un chequeo de qué cosas están en condiciones, que no, y preparar las bases para la compra de ese equipamiento deportivo que es necesario. Contratación de las empresas que harán las ceremonias que son necesarias durante los Juegos. Toda esa línea y hoja de ruta ya quedó establecida hoy en día y dimos fechas para cada una de ellas en las que se tienen que ejecutar cada uno de sus contratos. Es normal que a un año y medio varios de esos procesos estén en preparación para poder licitar un poco más cerca la fecha de los juegos.

—¿Estamos a tiempo cuando solo faltan 18 meses?

Es normal. Por ejemplo, que el transporte no se contrata y no se paga con un año y medio de anticipación. Se hace el estudio, se hacen las bases hasta llegar a una fecha más lógica de contratación de este tipo de distintas necesidades que van a tener los juegos. No hay ningún contrato que deba estar firmado y no se haya hecho, no estamos en esa situación.

—Las dudas pasan por lo visto en los Bolivarianos, donde todo estuvo a destiempo

Bueno, ese fue otro tipo de organización, otro tipo de errores. No estaban los equipos adecuados y se cometieron muchas equivocaciones, pero en los Juegos Panamericanos no vamos a cometer ese tipo de organización porque Panam Sports también tiene otra forma de estructurar su trabajo.

—¿En qué se va a trabajar en materia de infraestructura?

Dentro de legados físicos hay ciertas construcciones menores. Deportes que el mismo Estado o el mismo IPD quisieran mejorar, que son importantes para los Juegos, pero que no revisten ningún tipo de inquietud. Por ejemplo, quieren definir la construcción de algunas canchas de cricket, quieren mejorar el tema del tenis. Pero está bueno lo que ustedes tienen que hoy día no es tan necesario construcciones gigantescas como fueron las que tuvimos para el año 2019.

—Se habló de que no se construirán las nuevas cinco torres en la Villa

No, no es necesario. La verdad es que nuestra filosofía fue de tratar de usar lo que hay. Creo que una de las cosas relevantes de estos juegos es tratar de usar lo que tienen, que es fantástico y no hacer exigencias. Ahora hemos hecho una revisión exhaustiva y nos dio la certeza de que estamos en el camino correcto. Ahora, para remo y canotaje estamos en el estudio de hacer algo que va a ser necesario desarrollar, construir o buscar. Sabemos que eso va a pasar. Sabemos que en cricket estamos en la búsqueda de mejorar un racimo ya existente o de construir algo. Lo mismo en el tenis y otros deportes, que no requieren una gran inversión. Estamos trabajando para perfeccionar ciertas áreas de infraestructura deportivo, pero repito que son menores.

—Se pensó en obras para deportes que en el 2019 no tuvieron legado, como el tenis, por ejemplo.

Es en lo que estaremos trabajando. Veo la voluntad de hacerlo porque también creo que existe la misma opinión, que hay ciertos deportes que no tuvieron legado y que hoy es la oportunidad de que tengan un legado.

—El tema anexo a lo deportivo es la parte de la ciudad ¿qué ha podido hablar respecto a eso?

Me reuní con todas las autoridades, incluyendo el presidente de la república. Tuvimos una grata conversaciones, y el tema ciudad es un tema que sigue siendo un punto en el que tenemos que trabajar con mucha más profundidad y que tiene que ver con algo que ustedes conocen perfectamente, que son los tiempos de traslados de los atletas y la familia deportiva. El transporte es fundamental y es una reunión que aún no hemos tenido, pero que es de toda nuestra preocupación. Quedamos tremendamente impresionados con el aeropuerto, con todas las comodidades y la agilidad necesaria, la ciudad es muy linda, pero vamos a seguir trabajando en el transporte, que es un tema que no está solucionado, pero vamos a buscar las mejores formas de que no afecte de gran manera a los Juegos Panamericanos.

—¿Sintió que el Perú está en momento político muy movido, además que hay elecciones este año?

En los países donde ha estado Panam Sports hemos logrado que entiendan que este es un compromiso de Estado, por lo que significa para el país hacer bien un evento de esta magnitud, que es algo positivo para todos. Cuando vinimos para Lima 2019 me tocó darles la mano a tres presidentes y cada uno nos dio su apoyo. En Chile pasó con un proceso de distintos presidentes y hoy en día vemos la misma situación en Perú, por lo cual entendemos que los compromisos de estado, los compromisos de país son respetados por todos los gobiernos.

—Entenderá que acá chocó demasiado la extinción de Legado 2019 y sabemos que debe crearse una organización similar ¿Por qué aún no se ha dado?

Efectivamente, en el contrato se obliga a que se haga una organización independiente del Estado y del Comité Olímpico y que tenga una personalidad jurídica que permita operar estos Juegos. Dentro de la relación que tenemos, entendemos que están en ese proceso, pero como ya estamos a un año y medio de los Juegos, estamos trabajando directamente con el IPD mientras se está desarrollando esa nueva corporación, que es obligatoria y toma un tiempo legal de hacer. Pero no vamos a perder ni un minuto y estamos trabajando con la situación que hay hoy en día con la claridad de que el contrato obliga a la conformación de una corporación independiente.

—Entonces, luego este nuevo ente debe heredar todo

Claro. Exactamente. Estamos en el proceso de avanzar todo lo que podamos mientras se da la constitución de la obligación del contrato.

