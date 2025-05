¡Lima se detiene! La Maratón adidas Rímac Lima 42K se celebrará este domingo 25 de mayo de 2025, siendo uno de los eventos deportivos más importante del país. El inicio oficial está programado desde las 5:15 a.m. en la Avenida Canaval y Moreyra, en el distrito de San Isidro. La meta, en esta edición, estará ubicada en Avenida Paseo de los Héroes Navales, Centro de Lima.

Entre los corredores destacados se encuentra Thalía Valdivia, reconocida atleta peruana y embajadora de las marcas principales del evento . Además, la maratón contará con la participación de 200 personas con discapacidad física, reflejando el compromiso del evento con la inclusión y la diversidad.

Se realizó la Maratón Lima 42K con corredores profesionales y aficionados. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Horarios de Lima 42K

Los horarios de inicio para las distintas categorías de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2025, que se llevará a cabo el domingo 25 de mayo, son los siguientes:

10K: La partida está programada para las 5:30 a.m.

La partida está programada para las 5:30 a.m. 21K (Media Maratón) y 42K (Maratón Completa): Ambas distancias iniciarán a las 6:00 a.m. .

La concentración general para todos los participantes comenzará a las 4:00 a.m., permitiendo a los corredores prepararse adecuadamente antes de sus respectivas salidas.

Rutas de Lima 42K

El recorrido ha sido ligeramente modificado respecto a años anteriores, debido a obras en algunas avenidas. Sin embargo, se mantiene su esencia, pasando por lugares emblemáticos de Lima como las avenidas Arequipa, Salaverry y Javier Prado, así como el Malecón de Miraflores y la Costa Verde. Por primera vez, el evento contará con seis “olas” de salida, distribuidas en intervalos de 10 minutos para facilitar una mejor fluidez y seguridad a lo largo del recorrido.

Categorías de Lima 42K

Este evento contará con tres categorías de participación para corredores de diferentes niveles: la maratón completa de 42 kilómetros, la media maratón (21K) y la carrera de 10K. Se espera la participación de más de 20,000 corredores, entre atletas de élite, corredores aficionados y entusiastas del running, tanto locales como extranjeros.

Resultados de Lima 42K

Los resultados oficiales de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2025 estarán disponibles en el sitio web oficial del evento: lima42k.com.pe. Una vez que finalice la carrera, podrás consultar los tiempos y posiciones de los participantes en las distintas categorías (10K, 21K y 42K) ingresando tu número de dorsal o nombre completo.

Transporte, Lima 42K

En cuanto al transporte, el sistema Metropolitano mantendrá el servicio Lechucero activo hasta las 5:00 a.m., cuando comenzarán las rutas regulares A, B y C. Además, el Corredor Azul iniciará operaciones desde las 4:00 a.m., permitiendo que los participantes y espectadores accedan con mayor facilidad al evento. También se han programado desvíos y cierres temporales en avenidas clave como Pardo, Benavides y otras zonas de Miraflores y San Isidro.

Plan de desvíos y rutas alternas de Lima 42K | Foto: Captura

Detalles de la medalla, Lima 42K

Una de las novedades más destacadas es el diseño de la medalla oficial del evento. Esta fue co-creada por adidas en colaboración con la asociación ‘Yo soy sus ojos‘, a través de un taller sensorial en el que participaron personas con discapacidad visual. La medalla presenta un diseño inclusivo en alto relieve, con la imagen del faro de Miraflores y la silueta arquitectónica de la ciudad, promoviendo así una experiencia más accesible para todos los corredores.