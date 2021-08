Luis Scola, uno de los exponentes más grandes del básquet argentino, le dijo adiós a la selección de su país este martes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, provocando una serie de reconocimientos desde todas partes del mundo. Tras vivir un emotivo homenaje en cancha, también recibió palabras de Lionel Messi.

El astro del fútbol hizo una pausa en sus vacaciones para dedicarle un posteo al basquetbolista a través de Instagram. “Tu impresionante carrera te convirtió en un gran referente del deporte argentino y de todo el mundo… Gracias”, escribió junto a una fotografía del popular ‘Luifa’ con la ‘4’ de Argentina en la espalda.

En redes sociales no pasó desapercibido el gesto de la ‘Pulga’, testigo de las grandes hazañas del jugador de 41 años y cinco Juegos Olímpicos.

Scola confirmó su retirada de la selección argentina tras la derrota contra Australia (97-59) en los cuartos de final del básquet de Tokio 2020.

“Los años pasan para todos y es hora que vengan nuevos nombres nuevas caras y otros escriban sus páginas en la historia”, explicó Scola tras el partido, en el que recibió una ovación de varios minutos de compañeros, rivales, árbitros, periodistas y todos los presentes en el Saitama Super Arena cuando se retiró al banquillo.

En la rueda de prensa oficial posterior al partido, el interior de Floresta (Buenos Aires, Argentina) no desveló si además de la selección dejará de jugar al baloncesto de forma profesional, aunque admitió que no se ve “con la energía” para jugar como le gustaría.

“Vine a este torneo con la idea de que no, quería hacer un buen torneo. No creo que tenga la energía para jugar como me gustaría jugar. Es una cuestión de tiempo, hoy no me siento con capacidad de contestar esto, pero no me siento para jugar. Es algo natural, tengo 41”, manifestó.

A falta de 40 segundos para el final del partido, el seleccionador argentino Sergio Hernández decidió cambiarlo y el encuentro se paró durante varios minutos con todos los presentes en el Saitama Super Arena aplaudiendo a Scola.

“Hoy fue un momento difícil, me agarró la guardia baja, pensé que iba a terminar el partido jugando y nada. Agradezco mucho a la gente de Australia, fue un reconocimiento que tiene un valor increíble, tener el respeto de tus contrincantes es quizás el elogio final, el más grande, hoy sentí eso y me voy contento”, expresó.

En cuanto al resultado deportivo de Argentina, eliminada en cuartos de final, Scola consideró que es justo para su situación actual.

“No fue el mejor de nuestros Juegos, creo que el resultado final refleja donde estamos hoy en día, estamos entre los ocho primeros, pero pierdes un partido y por ahí quedas fuera, o si vienes un poco más preparado puedes ganarlo y escalar un poquito, pero la realidad es que es donde estamos ahora mismo”, analizó.