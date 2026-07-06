Lionel Scaloni nunca entendió el fútbol desde el glamour, sino desde la supervivencia. Como jugador fue uno más del sacrificio que de los luminosos. Alejandro Wall, autor del libro biográfico Revolución Scaloni, lo retrata como un líder construido desde lo ordinario: un futbolista común y no una superestrella. Uno que convence con sencillez y humildad en una Argentina que hasta antes de él se desvivía obsesionada por hallar al ‘Special One’.

Su capacidad para administrar egos y priorizar lo humano se ha retratado con naturalidad en esta Copa del Mundo donde todo parece tan fantástico. Tanto en una interna albiceleste que funciona convencida de proteger a Messi, como en sus intervenciones con la prensa.

Pasó con Enrique Macaya Márquez, célebre periodista al que homenajeó en su decimoctava Copa del Mundo revelándole la suplencia de Messi o fundiéndose en un abrazo con Palermo y luego en el “Éste me daba de comer en su casa” cuando fue sorprendido por su amigo Germán Denis.

Scaloni, campeón del mundo, sigue siendo ese defensa derecho que con sencillez y sacrificio, tuvo como mayor lucimiento la eficacia. Un líder capaz de pasar desapercibido hacia afuera, pero que hacia adentro es ley y convencimiento.

Por eso apenas pitaron el final frente a la sorprendente Cabo Verde recalcó que la clave del éxito fue el carácter. No la técnica depurada ni las variantes tácticas de un campeón del mundo, sino eso que se retrata en la última escena del partido y que allá por el 2003, cuando defendía al Deportivo, lo llevó a agarrarse a patadas con el mismísimo David Beckham, entonces galáctico del Real Madrid.

Ese mismo carácter que a todos nos lleva a recordar las pichangas de barrio y que se trasladó Leandro Paredes yendo al piso en tres ocasiones consecutivas a ganar una pelota hasta quedar sin aliento.

Eso, en 100 partidos, ocho años y cuatro títulos, es la verdadera enseñanza del maestro Scaloni.

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