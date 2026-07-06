Por José Antonio Bragayrac

Lionel Scaloni nunca entendió el fútbol desde el glamour, sino desde la supervivencia. Como jugador fue uno más del sacrificio que de los luminosos. Alejandro Wall, autor del libro biográfico Revolución Scaloni, lo retrata como un líder construido desde lo ordinario: un futbolista común y no una superestrella. Uno que convence con sencillez y humildad en una Argentina que hasta antes de él se desvivía obsesionada por hallar al ‘Special One’.

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