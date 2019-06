Messi cumple 32 años: los retos que le quedan pendientes

Por Eliezer Benedetti



Un 24 de junio, hace 32 años, la ciudad de Rosario fue la cuna de un genio de la pelota. Vino a este mundo Lionel Andrés Messi Cuccittini. Nacido para jugar al balompié y tocado por los dioses con un don maravilloso, Leo le ha dado un nuevo y mágico sentido al deporte rey. Sin embargo, aún muestra su faceta más humana: fallar con la selección argentina.

Tuvo muchos problemas para crecer y hoy es el más grande junto a Cristiano Ronaldo. Nadie, absolutamente nadie, está a la misma altura. La disputa está entre ambos, pero hay algo por lo que muchos ponen a Messi un centímetro debajo: no ganar un gran título con Argentina.

Maravilloso, fantástico, pasional, prodigioso, simpático, hechizante y otras excesivas palabras me faltan para intentar reseñar su juego, porque no se puede reducir a un solo término. No obstante, se le ha juzgado, desmesuradamente, por no exhibir su mejor fútbol vistiendo la camiseta albiceleste.

Lionel Messi es constantemente criticado por su rendimiento en la selección argentina. (Foto: AFP)

Ha conquistado 10 Ligas, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 6 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa y 8 Supercopas de España. Todas con Barcelona. Antagónicamente, en Argentina se le ha criticado muchas veces por no lograr lo mismo con la selección, llegándose a tildarlo de “pecho frío”.

Lo cierto es que Messi tuvo cuatro grandes oportunidades para alcanzar la gloria con su selección. En la Copa América del 2007, Copa del Mundo del 2014, Copa América del 2015 y Copa América Centenario del 2016. Todas se perdieron y los dedos acusadores lo señalan a él como el gran culpable. ¿Pero decir que no da todo por Argentina...?

Messi esperó todo el tiempo posible para ser llamado por Argentina, mientras ya era pretendido constantemente por la selección española. Rechazó al país que le dio todo y escogió la albiceleste por corazón. Él, máximo goleador histórico de la selección gaucha, vive, sonríe y llora como un hincha más de su nación.

Amor profundo le ha declarado Messi a Argentina. Un amor, a veces, exagerado, que le ha sido retribuido con críticas e insultos, pero él sigue ahí. Pasó 10 de sus últimos 15 cumpleaños jugando con la albiceleste, en vez de disfrutarlo al lado de su esposa e hijos. Y es que Leo ha encontrado siempre una familia en su selección.

Messi celebró su cumpleaños 31 con la selección argentina en el Mundial Rusia 2018. (Foto: EFE)

Suena extraño que, pese a todo lo mencionado, ‘La Pulga’ sea criticado por falta de compromiso o amor por Argentina. Lamentablemente, es así, es todo lo que ha padecido el crack todo este tiempo. No obstante, él continúa luchando por su camiseta.

Cumplió 32 años y una vez más lo vive al lado de su selección en Brasil. Ahí estuvo al borde de la eliminación en primera ronda. Volvió a dejarlo todo en la cancha para clasificar a su país y lo consiguió. Qué mejor regalo que aliviarse de esa preocupación ahora mismo.

Messi es aquel típico capitán que no abandona el barco a pesar de las adversidades. A veces parece que la tripulación lo abandona, pero él no tiene problemas en empujarlo solo. Y es que Leo lo hará todo para cumplir ese sueño que ha perseguido durante 15 años en la albiceleste, desde que sopló las 17 velitas hasta el día de hoy: triunfar con Argentina.

-Los retos pendientes de Messi-

Messi es el goleador histórico de la selección argentina. (Foto: AFP)

Es triste saber que Messi ya está en la etapa final de su carrera. Con 32 años, su retiro es un tema que está ya sobre la mesa y, realmente, queda muy poco para seguir disfrutando de la magia de este crack. Sin embargo, el argentino ha demostrado que le sobra abundante gasolina para mantenerse en gran nivel un par de temporadas más, seguir acrecentando esos 671 goles que ha firmado y batir más récords.

Aunque parece que ya lo logró todo, aún tiene algunos retos pendientes por delante. Messi andará a la caza de ellos antes de colgar los chimpunes.



Ganar algo con su selección

Conquistó el Mundial Sub 20 en el 2005 y también logró una medalla de oro olímpica en Beijing 2008 con la Sub 23 de Argentina. Sin embargo, el título con la selección absoluta se le resiste.

Ha disputado tres finales de Copa América y una del Mundial Rusia 2018, quedando relegado al segundo puesto. A ello se deben las críticas y las odiosas comparaciones con Diego Maradona. Este año tiene una oportunidad más para alcanzar la gloria.

Messi es comparado con Maradona y se lo critica por no ganar títulos con Argentina. (Foto: EFE)

Ser el goleador de la Champions y volver a ganarla



Messi ha ganado cuatro Champions League con el Barcelona, siendo la última vez en el 2014-15. Desde entonces, la ‘Orejona’ se le ha resistido y no ha podido darle ese valioso trofeo a los azulgranas en cuatro ediciones consecutivas.

Los fracasos en las últimas ediciones han originado una lluvia de críticas, debido a que el Barcelona ha sido remontado en situaciones increíbles. Los fantasmas de Roma aparecieron este año en Anfield y Messi se privó del título.

Asimismo, el máximo reto de Messi es superar el récord goleador de Cristiano Ronaldo en este certamen. El portugués cuenta con 126 tantos y Messi le pisa los talones con 112.

Darle fin al duelo con Cristiano Ronaldo



En la última década, Messi y Cristiano han mantenido un gran duelo por ser el mejor futbolista del mundo. Y aunque es difícil medirlo por sus estilos de juego, lo que se puede contabilizar en esta lucha son los títulos y premios.

Este 2019 ha sido un buen año individual de Messi, pero colectivamente solo ganó la Liga Española con el Barza. En comparación con 'CR7' que también ganó la Serie A con la Juventus, sus números goleadores lo colocan en una mejor posición para obtener su sexto Balón de Oro. Pero el luso ya ganó la Liga de Naciones de la UEFA con su selección.