El argentino Carlos Tevez habló de las diferencias entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con quienes compartió vestuario, en la selección argentina y el Manchester United respectivamente.

El delantero de Boca Juniors quiso, en la charla mostrar la diferencia entre el talento natural de un jugador, hablando de Lionel Messi, contra el de la perseverancia como es el caso de Cristiano Ronaldo. No tuvo preferencias por ninguno, pero dejó un mensaje a los chicos que lo escuchaban.

(Foto: AP)

"A Messi no lo vi nunca en el gimnasio, no lo veía entrenando el parar la pelota o esos ejercicios. Messi lo hace natural. Es algo natural", dijo el atacante de 34 años que luego agregó: "Antes (Lío) no pateaba tiros libres ahora lo clava en ángulo y eso fue porque lo practicó".

En tanto que de Cristiano Ronaldo, el 'Apache' dijo: "lo que pasaba con Cristiano, y seguramente ustedes lo ven, es que paraba en el gimnasio. Es una obsesión que tiene estar todo el día en el gimnasio".

Y agregó: "Y siendo el mejor en todo llegaba temprano. No sé. entrenábamos a las 9 de la mañana, llegabas a las 8 y estaba ahí llegabas 7:30 y estaba ahí. Un día voy a las 6:00 a.m. y ya estaba ahí. Flaco, pero estaba", contó.

LEE TAMBIÉN...