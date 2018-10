Lionel Messi: Diego Maradona se refirió a las polémicas declaraciones que hizo sobre la 'Pulga'

Diego Maradona fue noticia durante las últimas semanas a partir de las polémicas declaraciones que hizo sobre Lionel Messi. Tras el último duelo de los Dorados de Sinaloa (club al que dirige), el 'Pelusa' se refirió y explicó la razón de las mismas.

"Hay personas que me quieren poner enfrente de Messi y no pueden, la amistad que tengo con él es más grande que todo lo que pueden escribir los periodistas. Sé quién es Messi y es el mejor jugador del mundo", mencionó el ex jugador argentino.

Diego Maradona agregó también: "sí van al baño 20 jugadores, pero yo nunca nombré a Lionel Messi, eso es otra cosa".

Maradona se dejó ver durante los últimos días ayudándose de un bastón para poder caminar con normalidad. El técnico de los Dorados de Sinaloa padece de artrosis en sus rodillas.