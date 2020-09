Lionel Messi volvió a pisar las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, luego de casi dos semanas desde que envió un burofax en el que anunciaba al FC Barcelona su intención de buscar un nuevo destino. Ahora, el crack argentino inicia una nueva etapa al mando del nuevo técnico Ronald Koeman.

El día de ayer el jugador pasó las pruebas de COVID-19 en su domicilio y hoy fue el primero en llegar a Sant Joan Despí : una hora y media antes de la sesión. Como se sabe, el resto de la plantilla arrancó con los entrenamientos exactamente una semana atrás, pero el deseo del delantero por abandonar el club tras la derrota por 8-2 frente a Bayern Munich en Lisboa por la Champions League, retrasó su retorno a las prácticas.

Sin embargo, la cláusula de su contrato, que interpretada por el Barcelona, le obliga a pagar 700 millones de euros para retirarse del club, lo obligó a mantenerse en las filas de los culés hasta junio del 2021, cuando finaliza su contrato.

“Mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, el vestuario y para mí”, señaló Messi el pasado viernes cuando comunicó que se quedaba.

SE PONEN A PUNTO

La temporada 2020-21 de la Liga Santander arranca el próximo viernes 11 de septiembre. Sin embargo, el Barcelona por su participación en la Champions League, será de los últimos equipos en incorporarse al campeonato español. Su primer partido será el 27 ante Villarreal.

De esta manera, los azulgranas tienen más tiempo para prepararse. El próximo sábado, el Barza disputará su primer partido amistoso ante el Nàstic en el EstadiJohan Cruyff. La titularidad de Messi es una intriga, ya que lleva menos cargas de trabajo que sus compañeros. Además, a lo largo de su primera semana se ejercitará de forma individual, como hizo el resto de la plantilla.

