Este lunes Barcelona se paralizará ante la atenta mirada de todo el mundo. Ya con la noticia de la permanencia de Lionel Messi en el FC Barcelona, esta mañana (hora peruana-tarde en España), el argentino tendrá su primer encuentro con Ronald Koeman, nuevo técnico de los blaugranas. El suspenso estará tan filoso que cortará el viento en la ciudad deportiva Joan Gamper.

Luego de la novela de diez días que hubo por la permanencia o salida de Lionel Messi en el Barcelona, el pasado viernes el argentino anunció que se quedará a cumplir el último año de su contrato debido a que para salir era necesario que pague la cláusula de rescisión, tasada por el club en 700 millones de euros, o ir a juicio, acto que Leo rechazó de forma tajante.

Este lunes, Lionel Messi participará por primera vez en las prácticas del Barcelona, una semana después de que estas se iniciaran en las instalaciones del club y sean dirigidas por el comando técnico de Ronald Koeman. Como se sabe, primero debe pasar las pruebas para COVID-19 para poder integrarse.

El entrenador tulipán será el octavo técnico que tenga Lionel Messi en el primer equipo del Barcelona, donde debutó en el 2004 bajo la dirección técnica del también holandés Frank Rijkaard. El ’10′ se formó en La Masía y no ha tenido ningún otro club en su carrera.

Frank Rijkaard / 2004-2008

“Todos los entrenadores que tuve en Primera me dejaron cosas, pero creo que el más importante en mi carrera fue Rijkaard. Si él no hubiese decidido ponerme en el primer equipo para que entrenara y jugara quizás no hubiese llegado nunca al primer equipo. Siempre dije que fue para mí una persona muy importante porque confió en mí, me metió en el momento justo, me hizo jugar en el primer equipo”. 2016

Ciertamente, Lionel Messi subió al primer equipo y debutó el 16 de octubre del 2004 ante el Espanyol con solo 17 años. En total jugó 110 partidos con el holandés y marcó 42 goles y realizó 27 asistencias.

En ese tiempo ganó dos Ligas (2005 y 2006), la Supercopa de España 2006 y la Champions League, aunque no disputó la final ante el Arsenal.

Josep Guardiola / 2008-2012

“Guardiola es más importante que Messi, sin duda. Desde que llegó él cambió todo, para nosotros y para el club. Se consiguió todo lo que se consiguió y para mí es fundamental Guardiola en todo este proyecto del Barcelona”. 2012

Sin duda la relación más fructífera que se conoce en los últimos años. El técnico catalán junto al argentino ganó un total de 14 títulos sumandos en Ligas (3), Copa del Rey (2), Champions 2009 y 2011, Mundiales de Clubes (2), Supercopa de Europa (2) y Supercopa de España (3).

En total jugó 219 partidos al mando de Pep, con 211 goles y 93 asistencias. Fueron los mejores años de Messi y del Barcelona, que llegaron a conquistar el triplete en la temporada 2008-09.

Tito Villanova / 2012-2013

“Tito quiere tanto al club y es tan fanático, seguro le haría mucho bien que nosotros ganemos la Liga”. 2014

Tras la salida de Guardiola, quien era su ayudante se quedó al mando del equipo. Tito solo estuvo un año debido a problemas de salud. Incluso Jordi Roura fue el encargado de dirigir varios partidos.

En esa temporada, Messi jugó 50 partidos con un total de 60 goles, su mejor registro por campaña, y 16 asistencias. Si bien solo ganaron la Liga, Messi terminó el año calendario con 91 goles, el récord en su carrera.

Publicación de Messi en homenaje a Vilanova. (Instagram)

Gerardo Martino / 2013-2014

“Nos llevamos muy bien fuera de la cancha. Es una persona muy tranquila”. 2013

Con su compatriota al mando, Messi no tuvo una buena temporada. Jugó 46 partidos y llegó ‘solo’ a 41 goles y 14 asistencias. Se recuerda que perdieron el título de la Liga ante el Atlético de Madrid en la última fecha en el Camp Nou.

Además, con el ‘Tata’ solo ganaron un título, el de la SUpercopa de España en el inicio de la temporada, en el que vencieron al Athletic.

Luis Enrique / 2014-2017

“Su llegada nos motivó para competir de nuevo. Estábamos, como grupo, en un momento bajo, pero cuando llegó al Camp Nou, nos levantó para entrenarnos y jugar a nuestro mejor nivel”. 2017

Tras varias temporadas sin brillar, el Barcelona recuperó el esplendor con el tridente Messi-Suárez-Neymar. Con Luis Enrique, Messi jugó 158 partidos con la suma de 153 goles y 70 asistencias.

Con el tridente MSN, el Barza recuperó el protagonismo en Europa. Ganó el total 10 títulos, con la Champions 2015, y dos Ligas, tres Copa del Rey, una Supercopa de Europa, dos Supercopa de España y el Mundial de Clubes.

Ernesto Valverde / 2017-2020

“Aparte de un gran entrenador, Valverde es una grandísima persona. Muchas veces lo dije. Al final lo más fácil es echar al entrenador que cambiar a todos los jugadores y los entrenadores ya saben que es así. Todo eso hizo que terminara la cosa como terminó y la verdad es que fue una pena”. 2020

El argentino logró una buena relación con Valverde pero con la cruz de no ganar la Champions, donde fueron eliminados de manera increíble ante la Roma y Liverpool. Fue cesado en enero de este año

En total jugó 128 partidos con 113 goles y 50 asistencias con el éxito de seis títulos, aunque todas en el fútbol español entre Ligas, Copa del Rey y Supercopa de España.

Quique Setién / 2020

“Es una persona muy cercana, muy habladora, que vive muy pendiente de todos los detalles, que le gusta mucho el fútbol y que continuamente está hablando de esto”. 2020

Solo seis meses duró esta relación, que terminó con el descalabro del 8-2 ante el Bayern Munich. Setien se convirtió en el primer técnico del Barza en no ganar títulos en 16 años. Messi solo jugó 24 partidos con 15 goles marcados y 5 asistencias.

A partir de este lunes, Messi iniciará una nueva relación. Será Ronald Koeman quien deba recuperar al argentino en la que será su última temporada por la finalización de contrato. Lionel tiene 33 años y aún tiene cuerda, pero debe encontrar la motivación suficiente para volver a reinar en el fútbol mundial.

