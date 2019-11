Después de partir a Italia para defender los colores de la Juventus, el delantero Cristiano Ronaldo dejó un comentario sobre su salida del Real Madrid. El atacante portugués mencionó que buscaba nuevos retos en diferentes ligas y hasta invitó al delantero argentino Lionel Messi a hacer lo mismo.

Lionel Messi, que ha vestido durante toda su carrera futbolística la camiseta del Barcelona, respondió a Cristiano Ronaldo en una reciente entrevista para la revista World Soccer. El astro argentino comentó sus razones dejando en claro que no le interesa los logros individuales, más sí los títulos grupales.

“Todos buscan sus objetivos y experiencias. Nunca sentí la necesidad de dejar el mejor club del mundo, que es el FC Barcelona. Aquí disfruto de los entrenamientos, los partidos y de la ciudad. La dinámica entre club y ciudad es muy completa y siempre me sentía seguro de los objetivos en este club, sin ir buscar algo fuera”, detalló el astro argentino del Barcelona Lionel Messi.

Continuando con el tema, Messi declaró que lo importante esta temporada para el Barcelona es ganar la Champions League. También mencionó que de obtenerla, los premios individuales llegarán solos; pero, dejó en claro, que su obsesión no es obtener logros personales.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi figuran en la lista de 7 futbolistas nominados al premio de Jugador del Año. (Foto: AFP)

“Ahora lo importante es añadir una Champions más a la vitrina, y con eso llegarán los premios individuales. Siempre he dicho que títulos individuales no son mis objetivos. The Best, el Balón de Oro, la Bota de Oro no son mis retos. Y aún menos el premio para el mejor gol del año”, comentó Messi.

El Barcelona de Lionel Messi se medirá este martes 5 de noviembre ante el Slavia Praga. El duelo se desarrollará en el Camp Nou y es válido por la cuarta fecha del Grupo F de la Champions League. Lionel Messi está confirmado como titular y, de ganar, estaría un paso más cerca de acceder a los octavos de final.