Lionel Messi: ¿Qué posibilidades tiene de ganar su sexto Balón de Oro?

El diario español "Mundo Deportivo" publicó dos artículos entre abril y junio donde aún perfilaba a Lionel Messi como posible ganador del próximo Balón de Oro. En el primero, antes de la semifinal ante el Liverpool, el texto explicaba que si Leo clasificaba a la final de la Champions con el Barza no iba a tener competencia para este galardón. Eso no ocurrió.



Una columna de opinión de este periódico, editado en Barcelona, reiteraba el favoritismo de Messi bajo una condición: que gane la Copa América. Tampoco pudo darse. Si bien Lionel ganó el premio The Best de la FIFA 2019, aún no ha recuperado el favoritismo para llevarse su sexto Balón de Oro (se entrega el próximo 2 de diciembre). ¿Las razones? Destacan dos sobre todo: los criterios de votación y los galardones colectivos.



En el premio The Best, por un tema de transparencia y democracia, hay cuatro grupos de votación: capitanes de selecciones, técnicos de selecciones, periodistas y público. Messi se impuso en todas las categorías (en los votos de los hinchas fue abrumador su triunfo, casi dobló la cantidad de puntos del holandés Van Dijk) menos en los votos de los periodistas. Y este detalle no es menor.

Lionel Messi ganó el premio The Best de la FIFA, en su edición 2019. La ceremonia se realizó en Milán. (Foto: Reuters).

Desde el 2016 se entrega el premio The Best de la FIFA. La máxima institución del fútbol mundial decidió desmarcarse de la revista France Football, con quienes organizó el premio FIFA Balón de Oro entre el 2010 y el 2015. Cada galardón premia a los mejores del balompié aunque con criterios de votación distintos. En el Balón de Oro, que ha vuelto a ser organizado por este medio francés, solo votan los periodistas. Y ese fue el punto débil de Messi en The Best. El defensor holandés Virgil van Dijk recupera todas las opciones para sumar otro premio individual este año.



Un total de 462 puntos obtuvo el zaguero del Liverpool en los votos de los periodistas, mientras que Messi solo ganó 364. ¿Eso es completamente determinante pensando en el Balón de Oro? No, y la razón es porque no son los mismos periodistas los que votan por The Best y por el Balón de Oro.



Lionel Messi se llevó el FIFA Balón de Oro en el año 2013. (Foto: AFP).

A través de sus bases de datos elaboradas en Congresos FIFA y Mundiales de Fútbol, la FIFA elaboró un listado de periodistas (solo uno por país) para que representen a sus naciones y voten desde el 2016 a través de un formulario que se distribuye, vía correo electrónico, dos meses antes de la premiación. Ese formulario exige un pacto de confidencialidad hasta después de la entrega del premio.



En cambio, la revista France Football elaboró de manera independiente un listado de corresponsales a nivel mundial y ellos son quienes votan por el Balón de Oro. Para definir a los candidatos, el magazín francés publicará el 21 de octubre una lista de 30 candidatos. De ese grupo, los periodistas de todo el mundo escogen a cinco y les dan un puntaje entre 5 y un punto.

En cuanto a los galardones obtenidos, The Best premia lo ganado entre el 16 de julio del 2018 al 19 de julio del 2019 para varones, y entre el 25 de mayo del 2018 al 7 de julio del 2019 para las mujeres. En cambio el Balón de Oro mide el año completo (actuaciones individuales, títulos ganados y buena conducta).



El antecedente del Balón de Oro enfatiza este detalle: los tres últimos ganadores del premio (dos veces Cristiano Ronaldo y una vez Luka Modric) fueron también ganadores de la Champions League con el Real Madrid. Otro punto a favor de Virgil van Dijk.



Faltan aún más de dos meses para el Balón de Oro. Será una entrega histórica de todas maneras. Si la ganan Messi o Cristiano, será el sexto Balón para uno de ellos (y volverá a hacer la diferencia en la vitrina de estos dos animales competitivos), y si gana Van Dijk será la justa reivindicación de los grandes defensores de todo el mundo. El último que lo logró fue el italiano Fabio Cannavaro. Si premian al holandés será una buena oportunidad para recordar que un balón despejado desde la línea del arco también debe ser gritado como un gol.