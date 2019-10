Estaba a unos 27 metros. Un poco lejos, pero no lo suficiente para que su disparo perdiera fuerza a medida que se iba acercando al arco. Ya antes lo intentó incluso desde más atrás y su ejecución terminó en gol. Estaba colocado casi al centro, un poco inclinado hacia la izquierda del portero, como le gusta. A nueve metros de donde puso el balón había una barrera de los cuatro futbolistas más grandes del Valladolid: Mohamed Salisu (1,91 m.), Waldo Rubio (1,81 m.), Kiko Olivas (1,89 m.) y Sergi Guardiola (1,81 m.). Los tres primeros saltaron, aunque fue en vano. El último solo volteó para apreciar la obra de arte. Lionel Messi ejecutó con la potencia, precisión y rosca justa que hizo infértil la estirada de su amigo Jordi Masip.

“Lo único que podemos hacer es aplaudirlo y disfrutar de él”, se resigna Míchel, uno de los referentes del Valladolid. Hasta un instante antes que Leo ejecutara la falta, el equipo que tiene como propietario al brasileño Ronaldo estaba aguantando el partido (iban 2-1, y al final terminó 5-1). Pero apareció Leo y su magia para anotar un gol extraordinario e histórico a la vez, dos palabras que siempre acompañan al argentino. Fue su gol número 50 de tiro libre (44 con Barcelona y 6 con Argentina), una especialidad que ha ido puliendo con el paso de los años.

“Muchas veces, después de las prácticas en Barcelona, me quedo a patear tiros libre. Uno se va acostumbrando a pegarle de una manera y agarrando cada vez más la forma de hacerlo bien. Al final, todo es entrenar”. Messi no tiene un secreto en especial para patear tiros libres. La clave es simple: practicar cuantas veces sea necesario para perfeccionar la técnica. No hay más.

Hubo un tiempo en el que Lionel se frustraba por no ejecutar bien las faltas. Si uno repasa los goles que metió por esta vía desde que debutó como profesional se encontrará con el siguiente dato: entre el 2008 (año el que marcó su primer tanto de tiro libre) y el 2011, anotó un gol por cada año. Al año siguiente comenzó su despegue: siete en el 2012, tres en el 2013, cuatro en el 2014 y el 2015, siete en el 2016, cinco en el 2017, diez en el 2018 y seis en el 2019.

- Maradona y su legado -

Era febrero del 2009. Unos meses antes Diego Armando Maradona había asumido como técnico de la selección argentina con miras al Mundial Sudáfrica 2010. La Albiceleste fue a disputar un amistoso ante Francia en Marsella. Entonces ocurrió. Y el momento exacto es contado por Fernando Signorini, expreparador físico de aquel seleccionado, en su último libro “Fútbol, llamado a la rebelión. Deshumanización del deporte”:

“El día anterior al partido hicimos una práctica en el estadio, donde Diego trabajó con los once titulares en el táctico final y yo me quedé con el resto haciendo un ‘loco’ [un juego denominado también como ‘camotito’ o ‘rondo’] hasta terminar el entrenamiento. Cuando dio la orden de terminar, Javier Mascherano, Carlos Tevez y Lionel Messi le pidieron si podían quedarse haciendo tiros al arco, a lo que Maradona accedió. En un momento, Lionel puso la pelota mirando hacia el arco, un poco sobre la izquierda y cuando le pegó, su remate se fue lejos, por arriba del ángulo de la mano derecha de Juan Pablo Carrizo. Hizo un gesto de fastidio, y como enfiló para el vestuario, le salí al cruce: ‘Decime una cosa, ¿un jugador como vos se va a ir a duchar con esa porquería? Dejate de hinchar las bolas. Agarrá una pelota y volvé a intentar’”, cuenta Signorini.

“Termino de pronunciar eso y veo que viene Diego -añade Signorini-, que había escuchado todo, como siempre. Lo tomó del hombro y le dijo: ‘Leíto, Leíto, vení, papá. Vamos a hacerlo de vuelta’. Era como un profesor con un alumno. Y siguió: ‘Poné la pelota acá y escúchame bien: no le saques tan rápido el pie a la pelota, porque si no ella no sabe lo que vos querés’. Entonces la acarició con la zurda y la clavó en el ángulo, inflando la red ante la mirada de admiración de Messi”.

Ese día Messi aprendió de uno de los mejores ejecutadores de falta en la historia del fútbol. El último martes Lionel llegó a los 50 goles por esa vía, un día antes que el Diego, su profesor, cumpliera 59 años. La cifra, pura coincidencia, es la misma cantidad de goles que hizo de tiro libre el ‘Pelusa’. Ahora, la ‘Pulga’ está a nueve del ‘10’.

- Su momento en Barcelona -

Leo Messi debutó oficialmente en el Barcelona en el 2004. A pesar de que todos ya predecían un futuro enorme en él, tuvo que ir avanzando poco a poco para hacerse un lugar en el equipo. Así como la camiseta ‘10’ le llegó en la temporada 2008-09, cuando se fue Ronaldinho al AC Milan, no fue hasta entonces que el argentino tuvo la autoridad suficiente para encargarse de los tiros libres. Hasta ese momento los ejecutantes eran ‘Ronni’ y el portugués Deco, quien se había marchado al Chelsea.

‘La Pulga’ esperó su momento tranquilo, paciente. Aunque nunca lo practicó como debía. Tenía 21 años y su mentalidad, más allá de ser competitiva, tenía ciertos relajos típicos de la edad que fue quitándolos con el paso de los años.

Messi había anotado 42 goles en sus primeros cuatro años como futbolista profesional del Barcelona. Ninguno de ellos de falta directa. Hoy, once años después de que se hizo cargo de los tiros libres, ya lleva 50.

- Así fue su primer gol -

Su reinado de goles de balón parado inició el 4 de octubre del 2008. En la goleada ante el Atlético de Madrid de Javier Aguirre por 6-1, Leo marcó uno de los tantos de falta directa. El argentino aprovechó un descuido del portero y defensores para ejecutar antes que el árbitro pite y anotar su primer gol por esa vía con un sello pícaro sudamericano a los 9 minutos del partido. Encaminó la victoria de su equipo.

- El turno de la Albiceleste -

El primer tanto de tiro libre de ‘La Pulga’ con la camiseta de la selección argentina llegó en setiembre del 2012, cuatro años después de hacerlo con el Barcelona. Ante Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial Brasil 2014, el ‘10’ convirtió su primera anotación de falta y le dio el triunfo 3-1 a su elenco. Leo disparó casi desde el mismo ángulo, aunque más lejos, que lo hizo ante el Valladolid. Como se dijo, su lugar preferido es carca al medio e inclinado hacia la izquierda.

- ¿A dónde le pega? -

De los 50 disparos que ejecutó de falta, Lionel colocó 29 en el lado izquierdo del arquero (26 de ellos pegado al palo en el ángulo); mientras que 21 fueron al costado derecho. En tanto, 35 tiros libres fueron rematados desde el lado derecho del campo, perfecto para la rosca que le da con su zurda.

- Cifras de extraterrestre -

Ante el Valladolid, Messi (32 años) llegó a los 608 goles en clubes (todos con el Barza) en solo 695 partidos, superando por dos tantos a Cristiano Ronaldo (34), quien necesitó 813 encuentros.

Otro dato sorprendente del argentino es que si contamos las últimas cinco temporadas, Messi lleva 20 tantos de tiro libre, más del doble que cualquier otro jugador de las cinco grandes ligas. Detrás de él están Miralem Pjanić (9), Paulo Dybala (8) y Dani Parejo (8), según el estadístico Míster Chip.

Más goles de falta directa en las 5 grandes ligas en las últimas 5 temporadas:



20 LIONEL MESSI 👀

15 Juventus

13 Roma

13 Paris SG

13 Lyon

12 Bologna



Tiene más goles de falta directa él solo que cualquier equipo completo de las grandes ligas en el último quinquenio. ACOJONA EH? pic.twitter.com/4cBvIEwYFp — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 29, 2019

Además, Lionel ha superado en goles de falta directa a tres clubes de las grandes ligas en las mismas cinco campañas: Juventus (15), Roma y PSG (13).

-Récords a conseguir-

Con su tanto ante el Valladolid, Leo Messi se metió al grupo VIP de los futbolistas que anotaron 50 goles o más de tiro libre. El argentino se ubica en el puesto 12 a cuatro de Cristiano Ronaldo. El Top 10 marcha de la siguiente manera: