Por: Víctor Garay

Luego de estar cuatro meses suspendido luego de sus declaraciones después de disputar el tercer puesto de la última Copa América, Lionel Messi regresó por la puerta grande a la selección de Argentina. En la victoria 1-0 de hoy ante Brasil en Arabia Saudita, la ‘Pulga’ fue figura e hizo el único tanto en la victoria en el duelo amistoso de cara al inicio de las Eliminatorias del próximo año.

►Argentina, con gol de Messi, ganó 1-0 a Brasil en amistoso FIFA

►Mira el gol de Messi en el Argentina vs. Brasil: el atacante falló penal pero puso el 1-0 tras atajada de Alisson [VIDEO]

Después que Alex Sandro le cometiera una falta dentro del área de la ‘Canarinha’, fue el mismo crack del Barcelona quien se paró frente al balón para rematar desde los doce pasos. Pese a que Alisson Becker atajó su disparo en primera instancia, Lionel no se desentendió de la jugada y añadió de rebote a los 13′.

Tras el Mundial Rusia 2018, Scaloni, quien había formado parte del comando técnico liderado por Jorge Sampaoli en dicho torneo como uno de los asistentes, asumió las riendas del equipo argentino a pesar de las críticas y dudas generadas en la opinión pública y el periodismo de ese país. “No puede dirigir ni el tráfico”, golpeó sin piedad Diego Maradona pocos días después de la asunción de Scaloni. “El problema -añadió el ‘Pelusa’- es que se crea técnico y diga: ‘quiero ir al Mundial’… puede ir al de motociclismo”. Sin embargo, el saldo general ha sido positivo en el inicio del ciclo del joven entrenador al mando de la Albiceleste.

Messi todavía no puede lograr un título con la selección mayor de Argentina. (Foto: AP)

Lo más llamativo es que Messi ha sido convocado muy pocas veces, siendo llamado solo para la Copa América, torneo en el que la ‘Pulga’ no tuvo una actuación muy destacada: un gol y la sanción ya mencionada.

Lógicamente, cuando el ‘10’ no está en cancha con su selección, el equipo se resiente: 17 puntos obtenidos de 39 posibles en partidos oficiales; 2 de esas ausencias en Copas del Mundo (un triunfo y una derrota), 10 en Eliminatorias (3 ganados, 4 empatados y 3 perdidos) y una en Copa América (triunfo). En amistosos, en los 28 que no jugó el saldo para Argentina fue: 18 triunfos, 6 empates y 4 derrotas.

¿Pero cómo le fue a la selección argentina de Scaloni sin Messi? Tras el Mundial Rusia 2018, la selección argentina cayó en un hoyo profundo. Scaloni asume como nuevo entrador y Messi decide darse un respiro de la Albiceleste. En total, Scaloni dirigió 20 encuentros con Argentina donde la ‘Pulga’ solo estuvo en 8 partidos: 3 amistosos (ante Venezuela , Nicaragua y Brasil) y 5 en la Copa América Brasil 2019. Logrando 5 victorias, 2 derrotas y un empate.

Con Messi, Argentina acabó tercero en la última Copa América. (Foto: AP)

En los 12 partidos que el rosarino no disputó, Argentina obtuvo 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Cabe resaltar en los últimos 5 amistosos tenía que cumplir los tres meses se sanción por sus fuertes declaraciones tras el encuentro ante Brasil en la Copa América. Scaloni sabe que no puede prescindir del mejor jugador del mundo. Sin embargo, viene trabajando para que su equipo rinda de la mejor manera cuando el astro del Barcelona no esté con ellos.

Para la fecha FIFA de noviembre, el próximo rival será Uruguay, un clásico del fútbol sudamericano. Dicho enfrentamiento ante la Celeste será el lunes 18 en Tel Aviv, Israel. Si no ocurre un imprevisto, Messi será titular para conducir a la Albiceleste. ¿Logrará acoplarse al nuevo grupo que ya armó Scaloni? Lo veremos en la cancha, aunque las estadísticas de Leo con la camiseta de su selección son irreprochables: 69 goles en 137 partidos.