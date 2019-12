En una encuesta en la que participan 239 expertos de 63 distintos países, el diario británico "The Guardian" publicó la lista de los 100 mejores futbolistas del año.

Lionel Messi resultó como el ganador de la encuesta. El actual The Best y Balón de Oro sigue acumulando premios individuales, pese a que el Barcelona no tuvo una gran temporada.

"Messi fue el máximo goleador de Europa y también el máximo goleador de la Champions Legue, a pesar de que, como dijo cuándo recogió el Balón de Oro, es un "constructor", publicó le medio.

Lo siguen a Lionel Messi los jugadores del Liverpool Virgil van Dijk y Sadio Mané. Conoce en la galería al top ten de los mejores futbolistas de este 2019 que acaba según “The Guardian”.